À 48 heures de la réception du Clermont Foot 63, les supporters de l’AS Saint-Étienne répondent présent. Malgré une configuration pénalisante, plus de 20 000 places ont déjà été vendues pour ce rendez-vous de la 19e journée de Ligue 2, programmé samedi soir à 20h55. Un chiffre qui prouve, s'il le fallait, que les hommes d'Eirik Horneland seront encore massivement soutenus dans leur antre de Geoffroy-Guichard. Charge à eux de faire honneur à cet engouement populaire !

Cette affiche face à Clermont se disputera dans un Geoffroy-Guichard privé de son Kop Nord, fermé à huis clos. Début décembre, la commission de discipline de la LFP avait frappé fort en sanctionnant successivement les deux virages emblématiques du stade. Après le Kop Sud, c’est cette fois le Kop Nord, fief des Magic Fans, qui purge une suspension de deux rencontres de Ligue 2, après Bastia en décembre et donc Clermont ce week-end. Une décision qui prive le club de près de 8 000 abonnés, habituellement garants de l’ambiance et de la ferveur du Chaudron.

Un Kop Sud plein et les tribunes de Geoffroy-Guichard qui se garnissent

Malgré cette absence dommageable, la mobilisation reste forte. Le Kop Sud affiche complet et confirme la fidélité d’un Peuple Vert prêt à soutenir les Stéphanois, même dans une enceinte partiellement vidée de ses forces vives. Les tribunes Henri-Point et Pierre-Faurand continuent également de se remplir à un rythme soutenu, laissant espérer une affluence finale très honorable, compte tenu des circonstances.

Dans les coursives du Stade Geoffroy-Guichard, l’attente reste palpable, et ce, malgré des performances pas toujours à la hauteur des attentes des supporters. Les hommes d'Horneland restent sur un bon match nul au Mans, mais font du surplace au classement et se sont même fait doubler par Reims lors de la 18e journée de championnat. Face à Clermont qui occupe le ventre mou du classement de Ligue 2, l'ASSE devra montrer davantage de qualité dans le jeu et permettre aux supporters de se réchauffer, et ce, malgré les douces températures annoncées ce samedi du côté de St-Etienne.