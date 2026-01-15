L'ASSE se déplaçait ce mercredi. Une victoire précieuse obtenue face à l'OM qui permet aux Vertes d'empocher trois points qui compteront assurèment dans la course au maintien. Sébastien Joseph s'est exprimé après la rencontre. Il n'a pas caché son soulagment.

Sébastien Joseph (ASSE Féminines) : "L’objectif numéro un aujourd’hui est de sortir de la zone de relégation et de se maintenir en D1". Un objectif en partie atteint. Les Vrtes ne sont plus dernière mais reste première relégable avec le même nombre de point que Lens. Les confrontations directes prennent le dessus en Arkema D1. Ce qui laisse l'ASSE derrière Lens après une défaite au Stade Bollaert il y a quelques semaines.

L'ASSE veut se renforcer cet hiver

Sébastien Joseph (ASSE Féminines) : "Nous avions effectivement la volonté de renforcer l’effectif lors de ce mercato, afin de combler les carences observées en première partie de saison et d’engranger un maximum de points. Nous savons que le mois de janvier sera déterminant, avec notamment ce déplacement à Marseille, la réception de Nantes samedi, puis celle du Havre en toute fin de mois. Ce sont des matchs très importants, et le résultat de ce soir nous permet d’espérer pour la suite."

Enfin un but pour les Vertes

Sébastien Joseph (ASSE Féminines) : "Sur ce match, nous avons été capables de mettre en place un pressing cohérent, qui nous a permis de récupérer beaucoup de ballons et de jouer des transitions intéressantes. Le point positif, c’est que nous avons réussi à marquer ce soir ; nous sommes la plus faible attaque du championnat, donc ce n’est pas quelque chose qui nous arrive à tous les matchs. C’est une chose positive de marquer ce but, même si je pense que nous aurions pu être encore plus efficaces. Surtout, nous avons été solides défensivement et nous avons montré beaucoup de courage pour aller chercher cette victoire. Il y a malgré tout eu un peu de désorganisation en fin de match, ce sont des aspects à corriger. Mais je pense que c’est avant tout une victoire du collectif, de tout le groupe, et elle récompense le travail fourni jusqu’à présent."

Source : asse.fr