À quelques jours de la réception de Clermont Foot, ce samedi 17 janvier à 20h55 à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne (ASSE) voit son infirmerie commencer à se désengorger… mais devra encore composer avec plusieurs absences. Dans un contexte toujours aussi serré en championnat, ce rendez-vous face à Clermont s’annonce capital pour les Verts d'Eirik Horneland, qui espèrent s’appuyer sur un Chaudron mobilisé pour lancer une dynamique positive.

Pour cette affiche, Eirik Horneland devra composer avec plusieurs absences déjà actées. João Ferreira, Maxime Bernauer et Joshua Duffus sont d’ores et déjà forfaits pour cette rencontre. Le cas de Bernauer reste le plus lourd, le défenseur central ayant été opéré du ménisque et étant annoncé indisponible jusqu’à la fin de la saison. Touché aux ischio-jambiers, l’attaquant anglo-jamaïcain n’a plus rejoué depuis sa rechute survenue à Dunkerque et reste en phase de reprise. Le staff, Horneland en tête, espère néanmoins pouvoir compter sur lui pour le déplacement à Reims. Une bonne nouvelle pour apporter un peu de concurrence à Lucas Stassin qui, en l'absence du Jamaïquain, n'a pas inscrit le moindre but.

Même constat pour João Ferreira, dont le retour à l’entraînement est attendu la semaine prochaine seulement : le latéral portugais ne sera pas disponible contre Clermont après une nouvelle alerte musculaire.

Annan de retour sur le côté gauche de l'ASSE

À ces forfaits s’ajoute une incertitude majeure autour de Zuriko Davitashvili. Touché récemment, l’ailier géorgien est très incertain et son état sera évalué jusqu’au dernier moment. Sa présence ou non pourrait peser dans les options offensives des Verts.

Bonne nouvelle toutefois pour Eirik Horneland : Ebenezer Annan est de retour. Le latéral gauche ghanéen s’est entraîné avec le groupe et sera en mesure de tenir sa place contre Clermont. Victime d’une blessure à la cheville il y a un mois à Dunkerque, Annan avait manqué les rencontres face à Bastia, Nice et Le Mans. Un retour précieux tant son profil athlétique manque sur le couloir gauche stéphanois.

Horneland fait le point sur les blessés

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Touché au ménisque, Maxime Bernauer devrait être forfait jusqu’à la fin de saison. Zuriko Davitashvili manquera la réception de Clermont, mais reprend la course dès aujourd'hui. João Ferreira et Joshua Duffus sont aussi proches d’un retour qui devrait être pour la semaine prochaine. Irvin Cardona a pris un coup et est incertain. Concernant Lucas Stassin, il a été malade cette semaine et a repris l'entraînement aujourd'hui. Ebenezer Annan est apte."