Comme chaque mercredi soir, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) s'est réunie. Plusieurs dossiers ont été étudiés. Voici les décisions prises ce mercredi 3 décembre 2025.

Pour rappel, la Commission de Discipline est présidée par Sébastien DENEUX. Elle a notamment pour mission de :

relever et sanctionner les manquements à la discipline des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants et de toutes autres personnes accomplissant une mission permanente au sein d’un club ou au sein de la LFP ;

évaluer le degré de responsabilité des clubs pour tout incident survenu ou toute infraction aux règlements constatée et rapportée par un officiel mandaté par la Ligue de football professionnel dans l’enceinte des stades ;

Dans ce cadre, la Commission de Discipline s'est réunie ce mercredi et vient de publier ses décisions.

L’ASSE était sous la menace suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques face à Nancy, en Kop Nord.

L’ASSE lourdement sanctionnée

"15e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – AS Nancy-Lorraine du samedi 22 novembre 2025

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage d'engins pyrotechniques et expressions orales constatées

Fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un par révocation du sursis de la partie basse de La Tribune Charles Paret du stade Geoffroy-Guichard.

La sanction prend effet immédiatement."

Le stade Geoffroy Guichard sera donc privé de son Kop Nord pour les réceptions de Bastia et Clermont ou d’un éventuel seizième de finale de Coupe de France.