Le football français vit une intersaison agitée, notamment avec la grande déflagration qu’a constitué l’attribution des droits TV. Comme souvent dans ces cas-là, ce sont les supporters qui vont trinquer avec des prix d’abonnement à DAZN totalement lunaires. Mais tout n’est pas noir, et si les supporters risquent d’être moins nombreux devant les écrans le week-end, ils seront, à coup sûr, plus nombreux dans les stades. Les campagnes d’abonnement rencontrent globalement un fort succès, et l’ASSE en est l’un des meilleurs exemples.

L’ASSE parmi les plus importants nombre d’abonnés pour cette nouvelle saison

Ce lundi, le journal L’Equipe a consacré un dossier aux campagnes d’abonnement des clubs de Ligue 1. Sur les 18 clubs qui prendront part à la compétition à partir de la mi-août, dix voient leur nombre d’abonnés augmenter de manière plus ou moins importante. Les taux d’évolution les plus élevés concernent deux clubs promus : Angers (+61% d’abonnés par rapport à la saison passée) et Saint-Etienne (+55% d’abonnés par rapport à la saison passée). Brest, surprise et révélation de la saison passée, suscite également un fort engouement cet été et voit son nombre d’abonnés augmenter de 30% ! C’est également le cas de l’AS Monaco, qui s’apprête à retrouver la Ligue des Champions (+30%).

De leur côté, Paris, Lens et Rennes conservent le même nombre d’abonnés, tandis que Marseille voit son chiffre très légèrement augmenter (+1%). Du côté des baisses, notons celle de Nice, avec une diminution de 38% de son nombre d’abonnés par rapport à la saison passée. C’est également le cas de Montpellier, avec -35% d’abonnés sur une saison.

Concernant l’ASSE, la campagne d’abonnement à Geoffroy-Guichard bat tous les records, dont celui historique de la saison 2014/2015 et ses 18.010 abonnés. Actuellement, Saint-Etienne compte aux alentours de 19.500 abonnés, et la campagne d’abonnement est toujours en cours. Ce chiffre permet aux Verts de posséder le 6ème plus gros nombre d’abonnés en Ligue 1, derrière Marseille, Paris, Lille, Lens et Lyon. Ce qui est important de noter est le taux particulièrement élevé cette saison, de réabonnement (98,5%). Le directeur général adjoint en charge des revenus de l’ASSE, Arnaud Jaouen l’explique pour plusieurs raisons : « On s’attendait à un bel engouement pour cette remontée tant attendue en Ligue 1. On avait en tête de battre notre record d’abonnés (18.010 abonnés en 2014/15). La première phase (19 juin – 19 juillet) augurait de bons score car on a eu 98,5% de réabonnement, là où traditionnellement, ce taux oscillait entre 70 et 80% entre deux saisons de L1. Entre la dynamique sportive et le rachat du club, cela montre que le public croit dans le projet« .

Interrogé sur la non répercussion de la baisse des droits TV sur le prix des abonnements de l’ASSE, Arnaud Jaouen se justifie : « Non, on dissocie complètement les droits télé de notre stratégie billetterie. Impacter une baisse des droits télé sur le grand public, ça n’aurait pas de sens ! L’ASSE est un club populaire, on doit rester fidèle à notre identité et répondre aux attentes de nos supporters. Les tarifs ont légèrement augmenté par rapport à notre dernière saison en Ligue 1, mais on se devait d’avoir un produit d’appel attractif pour les abonnés déjà présents l’an dernier : pour les remercier de nous avoir suivi en L2, on leur offre une prime à la fidélité avec un tarif inférieur à 10 euros par match. »

Nombre d’abonnés par club de Ligue 1 et taux d’évolution par rapport à la saison passée

Marseille : 48.700 abonnés (campagne d’abonnement en cours), +1% Paris : 36.000 abonnés, = Lille : 30.000 abonnés, +18% Lens : 29.000 abonnés, = Lyon : 24.000 abonnés (campagne d’abonnement en cours), +10% Saint-Etienne : 19.500 abonnés (campagne d’abonnement en cours), +55% Strasbourg : 19.500 abonnés (campagne d’abonnement en cours), +1% Rennes : 16.000 abonnés, = Toulouse : 16.000 abonnés (campagne d’abonnement en cours), -9% Nantes : 13.500 abonnés, -5% Auxerre : 12.000 abonnés, +26% Le Havre : 12.000 abonnés, +9% Brest : 10.135 abonnés, +30% Nice : 10.000 abonnés (campagne d’abonnement en cours), -38% Reims : 7.700 abonnés (campagne d’abonnement en cours), -4% Montpellier : 5.671 abonnés (campagne d’abonnement en cours), -35% Angers : 4.500 abonnés (campagne d’abonnement en cours), +61% Monaco : 3.500 abonnés (campagne d’abonnement en cours), +30%

Toujours pas de balcons ouverts la saison à venir ?

C’est un sujet qui crispe de nombreux supporters : la fermeture depuis la saison dernière, des balcons situés dans les deux Kops. Notamment celui du Kop Nord la saison passée, alors que la partie basse était complète l’intégralité du championnat. Les saisons précédentes, les supporters qui ne parvenaient pas trouver un sésame pour accéder à la partie basse d’un Kop, trouvaient la parade en prenant une place en balcon, en entrant dans le stade puis en descendant finalement dans la partie basse, puisque les accès étaient communs, non différenciés et non soumis à des contrôles à l’entrée des blocs. Comme nous vous l’expliquions en mars dernier : Face à ce phénomène, le club avait décidé d’agir pour ne pas voir sa responsabilité engagée en cas d’incident dans ces tribunes. En effet, chaque tribune possède une capacité maximale. En cas de problème (évacuation, intervention des pompiers, mouvements de foule), le dépassement des jauges de sécurité établies peut faire tenir la responsabilité sur les épaules du club. L’ASSE a donc décidé l’été dernier de la fermeture des balcons dans l’attente d’aménagements. Demande a été faite à la métropole, propriétaire et gestionnaire du stade, d’examiner des solutions pour dissocier les flux des supporters munis de billets pour la partie basse du Kop, de ceux disposant de places en balcons.

Mais alors que nous pensions que la saison dernière et l’intersaison auraient pu permettre à la métropole et au club de convenir d’une nouvelle solution et d’un nouveau dispositif, il semblerait que ça ne soit pas le cas. En effet, dans l’interview accordée à L’Equipe, Arnaud Jaouen glisse indirectement une réponse : « Le Kop Nord affiche déjà complet comme l’an passé, et le Kop Sud, qui ne comptait que 700 abonnés la saison dernière, est pratiquement complet lui aussi. Je pense que les deux poumons du stade seront pleins à chaque match. Cela prouve que la stratégie mise en place répond aux attentes du peuple vert. On aimerait dépasser la barre symbolique des 20.000 abonnés à la fin de la campagne d’abonnement. On est déjà assuré d’avoir un taux de remplissage du stade de plus de 50% avec nos abonnés (la capacité commerciale actuelle de Geoffroy-Guichard s’élève à 35.215 places hors parcage visiteurs). Tous les voyants sont au vert pour une belle saison ».

La parenthèse a toute son importance. En effet, 35.215 places correspond à la capacité commerciale du stade sans les balcons et sans le parcage visiteurs. Il semble donc que pour le moment, la réouverture des balcons ne soit pas à l’ordre du jour.