Après la défaite contre Boulogne (1-0), le départ d’Eirik Horneland marque un tournant pour l’ASSE. Le président Ivan Gazidis et l’entraîneur norvégien ont chacun pris la parole pour adresser un message fort, empreint de respect et d’émotion, au moment de clore leur collaboration.

À l’AS Saint-Étienne, certaines séparations laissent une empreinte particulière. Celle d’Eirik Horneland en fait partie. Le technicien norvégien quitte le club après un passage marqué par l’engagement et la rigueur, vécu intensément au quotidien à L’Étrat. Le président Ivan Gazidis a tenu à saluer publiquement son travail, tandis que le coach s’est exprimé avec sobriété et fierté. Deux messages forts, empreints de respect mutuel, pour refermer une page sans amertume.

Ivan Gazidis salue l’engagement d’Horneland

Dans son message, Ivan Gazidis a d’abord tenu à mettre en avant le sérieux du travail accompli par Eirik Horneland. Le président de l’ASSE insiste sur son investissement permanent et sur le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de son passage dans le Forez. Un engagement quotidien qui a suscité le respect de l’ensemble du club.

Gazidis souligne également la capacité du technicien norvégien à comprendre ce que représente le maillot vert. Un point essentiel à Saint-Étienne, où l’histoire et l’identité du club occupent une place centrale. Au centre d’entraînement, Horneland a imposé une méthodologie rigoureuse et une implication constante, appréciées par les joueurs comme par les salariés du club.

Le président n’a pas oublié les membres du staff qui quittent également l’ASSE. Andrea et Hassan sont eux aussi concernés par ce départ. Le club leur adresse ses remerciements les plus sincères, accompagnés de vœux de réussite pour la suite de leur parcours professionnel.

Horneland : « Une fierté d’avoir entraîné l’ASSE »

De son côté, Eirik Horneland a livré un message chargé d’émotion. Il évoque un immense privilège d’avoir travaillé pour un club à l’identité aussi forte. Une expérience qu’il affirme conservera une place particulière dans sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel.

L’entraîneur norvégien rappelle avoir exercé ses fonctions avec un profond respect pour l’institution, la ville de Saint-Étienne et ses supporters. Il remercie les joueurs pour leur engagement, le staff pour son soutien constant, ainsi que la direction pour la confiance qui lui a été accordée durant son passage.

Même si son aventure s’achève, Horneland affirme partir avec un fort sentiment de fierté. Celui d’avoir entraîné l’ASSE et d’avoir servi un club à l’histoire singulière. Il assure qu’il restera un supporter des Verts et souhaite à l’AS Saint-Étienne le plus grand succès pour l’avenir.