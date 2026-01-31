Ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, l’ASSE recevait Boulogne/Mer pour le compte de la 21e journée de Ligue 2. Les Verts avaient l'occasion de taper un grand coup après les résultats de l’après-midi. À l’issue de la rencontre perdue par les Verts un but à zéro, Eirik Horneland et Fabien Dagneaux se sont présentés au micro de beIN Sports pour livrer leur analyse à chaud et décrypter les enseignements de ce rendez-vous.

Fabien Dagneaux (Clermont) : "Je vais évidemment féliciter mes joueurs et dédier cette victoire aux Boulonnais, parce que c’est une très belle victoire. Ce soir, les garçons, mais aussi leurs familles et tous ceux qui nous soutiennent derrière leur télévision, peuvent être heureux. Pour nous, c’est une belle soirée, mais on sait aussi que le chemin est encore long. On va savourer, parce que gagner ici n’est jamais simple, mais on n’oublie pas qu’il reste encore beaucoup de matchs à jouer.

Je pense qu’on a réalisé une entame parfaite. On avait mis en place un plan de jeu précis, et il a très bien fonctionné. On a su leur poser des problèmes, concrétiser rapidement et même, sur le premier quart d’heure, peut-être avoir l’opportunité de leur faire encore un peu plus mal. Ensuite, Saint-Étienne est monté en puissance et nous a logiquement mis en difficulté par moments.

L’expulsion a aussi changé la physionomie du match. Contrairement à ce qu’on peut penser, jouer à 11 contre 10 n’est pas toujours plus simple. Ça nous a parfois perturbés, notamment dans les réajustements tactiques, d’autant plus avec l’ambiance incroyable qu’il y avait dans le stade. On a corrigé certaines choses à la mi-temps, et les garçons ont parfaitement appliqué les consignes. En seconde période, on a su gérer avec beaucoup de sérieux et de maturité."

Fabien Dagneaux (Clermont) : "On a identifié certaines failles à l'ASSE"

"Je tiens aussi à souligner le travail du staff. Anthony, mon adjoint, avait très bien préparé ce match, comme l’ensemble du staff. On travaille tous ensemble, en confiance. On a identifié certaines failles chez l’adversaire, mais je pense aussi que notre progression collective a fait la différence. En début de championnat, certains joueurs manquaient de confiance, ils osaient moins, surtout dans un championnat que beaucoup découvraient. Aujourd’hui, on voit une équipe qui progresse, qui ose davantage et qui applique les plans de jeu proposés.

À domicile, on a seulement perdu contre trois équipes, et souvent sur des détails, comme ce penalty manqué récemment qui nous a coûté cher. Mais globalement, on maîtrise de mieux en mieux nos matchs à Boulogne. L’équipe s’est libérée, elle joue avec plus d’audace. On s’est fixé un objectif commun : rendre notre terrain imprenable, comme il l’a été par le passé. Et je pense qu’on l’a encore vu récemment, notamment contre Montpellier : il sera difficile de venir s’imposer ici.

Je vis tout ça avec mon staff, parce que j’ai la chance d’être entouré de personnes très investies. Mon adjoint est plus qu’un adjoint, c’est un ami, et chacun a un rôle bien défini. C’est un vrai travail d’équipe. De mon côté, découvrir la Ligue 2 après avoir commencé à entraîner en district, c’est quelque chose de formidable. Mais je n’oublie jamais les gens qui m’accompagnent au quotidien. Les joueurs donnent tout pour l’équipe, c’est notre devise, et c’est ce qui rend cette aventure encore plus belle."

L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne ne s’est pas exprimé à l’issue de la rencontre.