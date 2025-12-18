L’ASSE Gambardella 2025-2026 démarre fort. Les Verts ont parfaitement lancé leur parcours en Coupe Gambardella en s’imposant face à l’ASPTT Dijon. Une victoire maîtrisée qui confirme le potentiel de la génération 2008.

L’AS Saint-Étienne retrouvait la Coupe Gambardella à l’occasion du 1er tour fédéral. Un rendez-vous toujours particulier pour le club. En face, l’ASPTT Dijon. Une formation bourguignonne qui évolue aussi en U19 national. Les Stéphanois se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Sonny Yvars et Rayan Ait-amer. Un score logique au vu de la physionomie du match. La compétition est lancée.

Ce succès tranche avec les dernières éditions. Depuis le sacre de 2019 sous Razik Nedder, les parcours avaient été plus discrets. Cette entrée en matière est donc un signal positif. L’ASSE retrouve des ambitions dans cette compétition historique.

Une nouvelle génération pour la Gambardella 2025-2026

Pour rappel, la Coupe Gambardella se dispute avec les U18. Et non avec l’équipe U19 habituelle. Une nuance importante. Le groupe aligné est majoritairement composé de joueurs nés en 2008. Certains évoluaient encore en U17 la saison passée. Les joueurs nés en 2007, eux, restent avec les U19 nationaux.

C’est donc une nouvelle aventure pour ce collectif. Un groupe encore en construction. Mais déjà capable de répondre présent dans un match à enjeu. La victoire face à Dijon va souder cette équipe. La suite s’annonce relevée. Mais ce premier tour a posé des bases solides.

Le prochain rendez-vous est déjà connu. Le tirage du tour suivant a eu lieu ce jeudi. Les rencontres se joueront le week-end des 10 et 11 janvier 2026. Avec un objectif clair : une qualification pour les 16e de finale qui se joueront, le week-end du 1ᵉʳ février.

L'ASSE a donc tiré l'équipe de l'AS Monaco à domicile. Le match se jouera donc à l'Etrat entre deux équipes qui figurent dans la même poule en championnat de U19 national.