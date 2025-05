Annoncée ce vendredi matin en exclusivité sur Peuple-Vert.fr, la signature du premier contrat professionnel de Luan Gadegbeku a été officialisée par l’ASSE dans la soirée. Le milieu prometteur est désormais lié aux Verts jusqu’en juin 2028. Ancien coach de la réserve de Saint-Etienne, Razik Nedder dresse son portrait.

Révélation de la génération 2007, Luan Gadegbeku poursuit son ascension à l’AS Saint-Étienne. Arrivé à L'Étrat en 2022 en provenance de Fleury, ce milieu de terrain gaucher s’est rapidement distingué. Cela grâce à ses qualités physiques et techniques.

Une ascension méritée à l'ASSE pour Luan Gadegbeku

Surclassé dès son arrivée en U17 Nationaux, il a été appelé en Équipe de France U16. Il cumule déjà 14 sélections et deux buts avec les équipes de France jeunes.

Son intégration rapide au sein du centre de formation stéphanois n’a rien d’un hasard. Gadegbeku incarne le sérieux, l’humilité et la progression constante. Sa première saison en National 3 avec la réserve (17 apparitions) a conforté les dirigeants dans leur volonté de lui offrir un premier contrat professionnel. Une belle récompense pour ce joueur travailleur et ambitieux.

Gadegbeku : un profil à la Moueffek et à la Camara !

Luan Gadegbeku possède un profil de milieu relayeur moderne, capable d’évoluer en sentinelle comme en soutien. Pour Razik Nedder, ancien entraîneur de la réserve des Verts, son impact est évident. Dans une interview accordée à Poteaux Carrés, il décrit : « C'est un joueur avec un gros abattage sur le terrain […] il est capable de générer du pressing et de mettre de l’intensité. »

Comparé à Aïmen Moueffek ou encore Mahdi Camara, Gadegbeku partage avec eux certaines capacités. Notamment celle de répéter les efforts et à équilibrer une équipe : « Luan ne court pas pour courir, il court et il impacte. » Son volume de jeu impressionne, tout comme sa progression technique : « On a fait un gros travail sur deux aspects. Le premier, c’est tout ce qui est disponibilité et jeu sans ballon, de manière que ses orientations et sa disponibilité lui permettent d'être plus fluides. Et le second point, c'est sa vitesse d'enchaînement, toujours dans le même objectif. »

Avec ses 13 kilomètres parcourus en match et une intensité rare pour un joueur de son âge, Gadegbeku présente tous les attributs du joueur stéphanois type : dur à l’effort, combatif, et fidèle à l’ADN du club. C'est également un gros travailleur : « Luan, c’est un top garçon. Un gros, gros travailleur, qui est dans l’affect. [...] Mais c'est un garçon avec du caractère, on n'a pas besoin de lui taper dessus pour l'avancer, on a plus besoin de lui montrer qu'on est avec lui pour qu'il avance. »

Une étape, pas une finalité

Ce premier contrat professionnel avec l'ASSE, qui court jusqu’en juin 2028, ne marque pas une fin mais bien un début. À peine majeur, le natif de Juvisy-sur-Orge devrait continuer son développement avec l’équipe réserve la saison prochaine, quel que soit l’avenir sportif de l’équipe première.