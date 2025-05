Si l'issue de la saison est encore incertaine chez les professionnels, la formation a de son côté vécu un exercice 2024-2025 plus tranquille. Les résultats sont satisfaisants dans l'ensemble des catégories et plusieurs joueurs sont montés en puissance. C'est par exemple le cas de Luan Gadegbeku.

« Il est intelligent dans le jeu et comprend très vite ce qu’on lui demande. De plus, il est scolairement excellent. Humainement, il fait l'unanimité en général. » Les dires de Jayson Malonga, éducateur de Gadegbeku pendant trois saisons à Fleury, laissent peu de place au doute. Le milieu de terrain a gravi les échelons sans faire de bruit depuis son arrivée au club.

« Une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne »

Licencié au FC Fleury de U7 à U15, Luan Gadegbeku a effectué l'intégralité de sa préformation en région parisienne. En 2019, il est repéré par la cellule de recrutement du centre de formation de l'ASSE et est convié à un stage dans le Forez. Tout se déroule bien pour le brillant milieu de terrain qui signe donc rapidement un accord de non-sollicitation en faveur des Verts.

Après avoir poursuivi son développement à Fleury, Gadegbeku débarque à l'Etrat à l'été 2022. Décrit par son ancien éducateur comme « humble, volontaire (...) disposant de qualités techniques et d'une intelligence de jeu au dessus de la moyenne », le joueur né en 2007 ne tarde pas à être surclassé avec les U17 Nationaux. Ses bonnes performances lui ouvrent d'ailleurs logiquement les portes de l'Equipe de France U16 (voir vidéo en fin d'article). Actif dans l'entrejeu et intelligent avec et sans ballon, cet élégant gaucher va ensuite suivre une progression assez linéaire jusqu'à aujourd'hui. Gadegbeku sort en effet d'une saison où il a évolué régulièrement avec l'équipe réserve en National 3 (17 matchs joués). Il a également participé à deux stages avec l'Equipe de France U18, où il a pu côtoyer des joueurs comme Bouaddi, Sternal, Bakola, Courcoul, Molebe, etc.

Premier contrat professionnel offert par l'ASSE

Grâce à une progression constante, des qualités athlétiques et techniques certaines et une attitude appréciée à l'Etrat, Luan Gadegbeku va être récompensé. Le milieu de terrain va en effet parapher son premier contrat professionnel, selon nos informations. Une fois l'ensemble des documents signés, il sera lié au club jusqu'en juin 2028, soit un contrat d'une durée de trois saisons.

Gadegbeku sera possiblement présent avec le groupe professionnel lors de la reprise de l'entraînement cet été. Tout juste majeur, le natif de Juvisy-sur-Orge devrait toutefois davantage évoluer avec l'équipe réserve la saison prochaine, et ce peu importe la division dans laquelle se trouvera l'équipe fanion des Verts. Il ne dispose en effet pas encore d'une saison pleine en National 3 et devra faire face à une rude concurrence, des ajustements étant prévus dans ce secteur de jeu au mercato estival. De la place lui a en tout cas été faite en réserve, puisque les milieux de terrain Antoine Gauthier (2004) et Simon Cateland (2005) n'ont pas été conservés par le club.

À noter que Gadegbeku ne sera pas le seul élément à passer professionnel cette saison. Les signatures de plusieurs autres jeunes joueurs sont attendues prochainement. Ce sera par exemple le cas de Jules Mouton et de Maedine Makhloufi, comme évoqué en début de semaine sur le site. Djylian N'Guessan avait lui déjà paraphé un contrat jusqu'en juin 2027, en novembre dernier.

Luan #Gadegbeku EDF U16 VS Pays de Galles 💣

Titulaire dans l'entrejeu avec son numéro 12, le gaucher est monté en puissance au fur et à mesure de la rencontre. Justesse technique, choix de jeux, simplicité, volume : toute la panoplie du joueur en images !pic.twitter.com/Pkb1kefVSn — Green Prospect (@green_prospect) October 7, 2022

Crédit photo : asse.fr