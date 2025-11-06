C’est désormais officiel : Tawfik Bentayeb, meilleur buteur de Ligue 2, manquera la réception de l’AS Saint-Étienne. L’attaquant troyen a vu sa sanction être officiellement prononcée après son carton rouge reçu à Pau. Un coup dur pour le leader avant le choc au sommet face à l'ASSE.

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict ce mercredi soir. L’attaquant de l’ESTAC Tawfik Bentayeb, expulsé lors de la 13ᵉ journée face au Pau FC, a été suspendu pour deux matchs ferme. Cette décision confirme donc son absence pour la réception de l’AS Saint-Étienne, samedi prochain au stade de l’Aube.

L’expulsion du meilleur buteur du championnat, survenue en première période, avait déjà lourdement pénalisé les Troyens, contraints de jouer plus de 70 minutes en infériorité numérique. Avec cette sanction, Stéphane Dumont devra composer sans son arme offensive numéro un face aux Verts.

Bentayeb suspendu : un coup dur pour Troyes

En l’absence de Bentayeb, auteur de huit buts cette saison, c’est tout le système offensif troyen qui se retrouve amputé de son principal atout. Le Marocain s’était imposé comme la référence offensive de la Ligue 2, capable de faire la différence sur la moindre opportunité.

L’ESTAC, solide leader, devra donc s’appuyer sur d’autres profils pour animer son attaque : peut-être Mounaïm El Idrissy, ou encore Mathys Detourbet, souvent utilisés en soutien du buteur algérien. Cette suspension tombe au pire moment pour les Aubois, alors que Troyes s’apprête à affronter un adversaire direct dans la course à la montée.

Une opportunité pour Saint-Étienne

Pour Eirik Horneland et ses hommes, cette absence majeure constitue une opportunité à saisir. L’ASSE, en quête de constance après des résultats contrastés, pourrait tirer profit d’un Troyes amoindri pour relancer sa dynamique avant la trêve internationale.

Les Verts, troisièmes du classement, se déplacent à l’Aube avec la possibilité de revenir à hauteur du leader en cas de victoire. Sans Bentayeb, le rapport de force s’équilibre légèrement, même si Troyes reste une équipe complète et solide à domicile. À noter toutefois que la dernière fois que Bentayeb n'a pas été présent dans le groupe aubois, ce dernier a été défait (0-2). C'était du côté de Dunkerque à l'occasion de la 4e journée de championnat.

Quelles que soient les forces présentes sur le rectangle vert, le choc Troyes - ASSE, prévu samedi à 19h au stade de l’Aube, s’annonce comme l’un des grands rendez-vous de cette 14ᵉ journée de Ligue 2. Début de la rencontre à 20h.