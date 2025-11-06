Deux jours avant le déplacement sur la pelouse de l'ESTAC, Luan Gadegbeku, Lucas Stassin et Irvin Cardona ont répondu aux questions de Radio Scoop. Retour sur les propos de l'international Maltais.

Irvin Cardona s'est livré sur plusieurs choses, le début de saison de son club, bien sûr, mais est aussi revenu sur son parcours et sa première saison à l'ASSE.

Le match contre Bordeaux, Irvin Cardona s'en souvient !

Le 20 avril 2024, l'ASSE battait Bordeaux 2-1 à Geoffroy-Guichard après une fin de match complètement folle !

Irvin Cardona : "Moi ça va être plus par rapport à ma première saison ici, le match contre Bordeaux. [...] C'est un match super important. Mais c'est surtout le scénario du match où on est un de moins et qu'on arrive quand même à retourner le match et prendre les 3 points ce jour-là. C'était juste exceptionnel et puis partager le moment avec nos supporters, c'était incroyable."

L'ailier de l'ASSE a connu, une montée avec l'ASSE. Le plus beau souvenir de sa carrière "Oui, clairement, c'est le plus beau souvenir de ma carrière, surtout au vu du parcours, parce qu'on est passé par des moments très, très compliqués. Au final, à la fin de la saison, on arrive à accéder au top du championnat français."

L'attaquant de l'ASSE âgé de 28 ans, passé par des clubs comme Monaco ou Brest, a une grande connaissance du championnat français. Mais, ce dernier est également passé, par la Belgique, l'Allemagne ou encore l'Espagne. Un atout précieux.

Irvin Cardona : "Oui, c'est important. Comme vous avez dit, j'ai eu la chance de jouer dans des championnats différents. Parfois, ce n'est pas évident la barrière de la langue. Donc forcément, si on est un coéquipier, on se doit de les aider et on est tous dans le même bateau, donc c'est super important."

Un manque d'agressivité pour l'ASSE ?

Battus à quatre reprises lors des six derniers matchs, les Verts ont perdu de précieux points. Mais, comment l'expliquer ?

Irvin Cardona : "Début de saison, sur les premiers matchs, assez bon, avec pas mal de points remportés. C'est un peu plus compliqué depuis quelques matchs maintenant. Mais on garde la tête à l'endroit et au travail. On sait que la saison est longue et qu'on est encore dans la course pour atteindre nos objectifs. [...] Je pense qu'il nous manque un peu plus d'agressivité, que ce soit défensivement ou offensivement. Aujourd'hui c'est une des grosses bases du football et je pense qu'avec le travail ça va arriver rapidement."

Pour Cardona, l'ambiance du Chaudron est précieuse : "Oui, je pense que c'est une pression positive. On doit se servir de cette pression-là à chaque match et de façon positive parce que, comme on l'a dit avant. Ils sont là pour nous, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, ils sont là. C'est super important."