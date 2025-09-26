Luan Gadegbeku a vécu un été de rêve. Le jeune milieu de terrain a enchainé les minutes avant de se blesser à la cheville. Des prestations remarquées qui ont conduit la LFP à le nommer parmi les révélation de ce début de saison. Luan a largement été élu comme la "pépite du mois". L'occasion de se présenter plus en détails.

Luan Gadegbeku, joueur de l'ASSE : "Mon père faisait du foot. Mon grand frère également. J'ai grandi dans ce milieu. J'ai commencé à l'école et au City Street. Je me suis inscrit au club du FC Fleury 91 à l'âge de 6 ans. J'ai joué là-bas des U6 au U15. J'ai ensuite rejoint l'ASSE en U16. J'ai signé lorsque j'étais en U12 mais à cause de mon âge, je n'ai pu rejoindre le club qu'à partir des U16."

Appiah conseilel Gadegbeku

Luan Gadegbeku, joueur de l'ASSE : "Maintenant, je me lève le matin et je viens directement au centre d'entrainement. Ensuite, il y a la séance de muscu, les soins. Puis, on rentre et on se repose. On fait des séances qui sont intenses. Je prends soin de mon corps et je me repose. Si je ne le fais pas, je suis plus sujet aux blessures. Par exemple, je parlais avec Dennis (Appiah) un jour. On parlait des étirements. Il me disait qu'il faut commencer dès maintenant parce que si je commence à l'âge de 28, 29 ans, ce sera plus dur."

Un milieu reconverti

Luan Gadegbeku, joueur de l'ASSE : "Il faut savoir que lorsque j'étais petit, j'étais un joueur qui aimait dribbler, qui aimait marquer des buts. J'ai toujours été milieu, mais plus offensif. Je suis redescendu au fil des années. Milieu de terrain a toujours été un poste que j'aime parce que je fais le lien entre la défense et l'attaque. J'ai grandi avec les Messi, Neymar, etc Des joueurs qui m'ont fait aimer le foot. Là, je vais prendre en modèle des joueurs comme Rodri. Des joueurs dont j'essaie de m'inspirer."

Luan le musicien

Luan Gadegbeku, joueur de l'ASSE : "Il faut savoir que lorsque j'étais petit, je faisais de la musique. Je jouais de la batterie, du piano. Donc j'aime la musique. J'ai arrêté depuis. J'aimerais bien reprendre la batterie un jour."

El-Jamali en meilleur ami

Luan Gadegbeku, joueur de l'ASSE : "Dans mon quotidien, je suis souvent avec Nadir El-Jamali. On a fait nos classes ensemble. On est souvent ensemble depuis qu'on est arrivé au Centre de Formation. On joue ensemble, on traine ensemble. On était dans la même chambre à notre arrivée à Saint-Etienne. On partageait nos rêves. Le fait de pouvoir jouer en pro avec lui, c'est top."

Pas de pression pour Gadegbeku

Luan Gadegbeku, joueur de l'ASSE : "Le fait d'être titulaire à Laval pour ma première ? Je n'ai vraiment ressenti aucun stress. J'étais content et pressé de jouer. Franchement j'ai pris du plaisir. Pour ma première à Goeffroy-Guichard, c'était différent. C'était très bruyant avec une toute autre atmosphère. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde. C'est un stade mythique. Je suis fier d'avoir joué dans le Chaudron.

Ma plus grande joie ? Mon dernier match avec Fleury en U16 lorsqu'on a remporté la Coupe de Paris. C'était symbolique. On perdait 1-0 en plus. La plus grande déception ? La saison dernière, on devait jouer les play-off et on n'a pas pu les faire. C'est vrai que ça m'a beaucoup affecté. Il faut avancer.

Luan veut croquer

Luan Gadegbeku, joueur de l'ASSE : "Mes ambitions ? Prendre le maximum d'expérience et profiter des opportunités que le coach me donnera. Puis, on essaiera de s'imposer dans cette équipe et marquer mon empreinte dans ce club."