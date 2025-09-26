L’ASSE vient de franchir une nouvelle étape dans son engagement sociétal. En septembre 2025, le club forézien a officiellement obtenu le label Club Handisport, une distinction nationale qui salue son travail de longue haleine en faveur de l’inclusion et du développement du Foot-Fauteuil.

Depuis 2016, l’ASSE a construit avec passion et détermination sa section ASSE Cœur-Vert AÉSIO mutuelle, fruit d’un partenariat fort avec AÉSIO mutuelle, qui apporte un soutien financier et humain essentiel. Ce projet unique dans le paysage du football professionnel a permis au Foot-Fauteuil stéphanois de se structurer progressivement, jusqu’à devenir une référence en France. Aujourd’hui, la section regroupe trois équipes :

une équipe fanion évoluant en Division 1,

une équipe réserve en Division 2,

une équipe loisirs engagée au niveau régional.

Preuve du travail accompli, deux joueurs formés et accompagnés à l’ASSE portent les couleurs internationales : Samuel Grau Garcia, capitaine de l’équipe d’Espagne, et Jonathan Détrier, fraîchement sacré Champion d’Europe avec les Bleus.

Une reconnaissance partagée avec les partenaires de l'ASSE

À l’occasion de la rencontre entre l’ASSE et le Stade de Reims, le président Ivan Gazidis a tenu à remercier chaleureusement tous les acteurs ayant contribué à cette labellisation. Parmi eux : Yves Perrin, vice-président d’AÉSIO mutuelle, Christine Eyraud, première adjointe à la mairie de L’Étrat, Pierre Bayard, président du Comité Départemental Handisport de la Loire, Thibault De Oliviera, conseiller technique du CDH 42, et Pascal Brousmiche, directeur sportif de la section Foot-Fauteuil de l’ASSE.

L’ASSE a également rappelé l’importance du soutien de la Mairie de L’Étrat, qui met à disposition des infrastructures adaptées permettant aux joueurs de pratiquer leur discipline dans les meilleures conditions.

Un club pionnier dans le football français

Cette labellisation vient confirmer le rôle de pionnier joué par l’AS Saint-Étienne, comme le confirme le club dans un communiqué. L'ASSE est en effet le seul club professionnel français à disposer d’équipes de Foot-Fauteuil pleinement intégrées à sa structure. Une singularité qui illustre son attachement profond aux valeurs de solidarité, d’ouverture et d’inclusion.

Avec ce label, l’ASSE confirme qu’au-delà des résultats sportifs, le club entend rester un acteur engagé de la société, en offrant à ses pratiquants en situation de handicap les moyens de s’épanouir et de performer au plus haut niveau.