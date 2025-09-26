Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse ce midi avant de recevoir l’En Avant Guingamp. Avant la rencontre comptant pour la 8ème journée de Ligue 2, le coach de l’ASSE a été questionné sur l’état de ses troupes avant de jouer son 3ème match en 7 jours. Voici les mots du norvégien sur son effectif.

Après sa sortie de l’infirmerie, Djylian N’Guessan a brièvement retrouvé le groupe avant de partir représenter la France U20 à la Coupe du Monde au Chili. Luan Gadegbeku a, lui, quitté l’entraînement collectif en fin de semaine dernière après sa blessure et sera indisponible jusqu’à la prochaine trêve internationale. Bonne nouvelle pour l’ASSE : Aïmen Moueffek, qui aurait pu rester éloigné plusieurs semaines, a foulé la pelouse d’Amiens dès mardi.

En revanche, Joao Ferreira a connu un coup dur en se blessant lors de l’échauffement face à Reims et a dû céder sa place. Initialement attendu pour le déplacement à Amiens, le latéral portugais a été ménagé, mais est espéré pour la réception de l’En Avant. En effet, l’ancien de Watford est resté dans le Forez ce mardi et a été préservé lors de cette partie. Bonne nouvelle : Ferreira a participé à l'entraînement collectif lors du dernier entraînement. Pierre Ekwah reste absent et n’est évidement pas convié à jouer cette rencontre. Du côté des indésirables, Maçon et Batubinsika restent hors des plans de Horneland pour l’heure.

Horneland n’a pas fait tourner

La gestion physique de l’effectif était importante pour avoir une équipe en forme et compétitive lors de chacun des 3 matchs de cette semaine. Eirik Horneland a connu deux pépins avant de lancer cette semaine, mais a pu récupérer plusieurs éléments comme Moueffek, Annan, Davitashvili ou encore Mahmoud Jaber, qui a vu ses dernières semaines être adaptées. Les deux derniers cités ont retrouvé une place de titulaire à Amiens, mardi soir, et ont été les deux seuls changements effectués par le Norvégien dans son onze de départ. L’entraîneur de l’ASSE n’a d’ailleurs réalisé que deux remplacements en Picardie.

Les mots du coach de l’ASSE

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : « L. Gadegbeku, L. Traoré et D. N'Guessan seront absents contre Guingamp. Mis à part ces trois joueurs, le groupe est au complet. » a indiqué le coach de l'ASSE en conférence de presse, via des propos rapportés par TL7.

Ainsi, Joao Ferreira sera bel et bien disponible ce samedi. Une excellente nouvelle pour les Verts !