Pierrick Courbon, député de la 1ère circonscription de la Loire ne manque pas une occasion de montrer son intérêt pour le football et plus précisément pour les tribunes et le foot populaire. Le socialiste a tenu a mettre sur la table le sujet de la pyrotechnie dans les stades. Un sujet qui tient à coeur au natif de Firminy. De quoi l'exprimer devant les autres memebres de l'Assemblée Nationale.

Sur son site Pierrick Courbon, député ligérien, fait remonter sa dernière internvetion sur le sujet de la pyrotechnie : "Je suis intervenu en Commission des affaires culturelles et de l’éducation dans le cadre de l’évaluation de la loi visant à « démocratiser le sport en France ».

J’y ai défendu un supportérisme populaire et responsable : l’expérimentation encadrée de l’usage de la pyrotechnie a démontré qu’elle pouvait être festive et sûre, je suis donc favorable non seulement à sa prolongation mais aussi à son assouplissement.

J’ai également rappelé une exigence essentielle : mieux former les stadiers et lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les stades. Les supporters et les supportrices ne sont pas des sous-citoyens, ils doivent être respectés et accueillis dignement.

En la matière, notre pays a beaucoup de retard, et ferait bien de s’inspirer de certaines pratiques européennes, notamment en Allemagne."

Pyrotechnie dans les stades, nouvelle avancée ?

Commission des affaires culturelles et de l’éducation – Mercredi 11 février 2026

"Je souhaite aborder le sujet du supportérisme que vous évoquez dans votre rapport sur l’usage des engins pyrotechniques, vous précisez qu’aucun incident n’a été à déplorer dans le cadre de l’expérimentation qui a duré trois saisons et demi : c’est donc la preuve qu’un usage raisonné et réfléchi peut être à la fois festif et sûr.

Vous proposez donc le prolongement de cette expérimentation, et l’un des rapporteurs milite même pour un assouplissement pour permettre l’usage « légal » de la pyrotechnie pendant les matchs. J’y suis également tout à fait favorable.

L’ambiance dans les stades est indissociable du foot français : nous en savons quelque chose à Saint-Etienne. Nous ne voulons pas de tribune aseptisées et plus de l’hypocrisie de certains diffuseurs pour qui les tribunes embrasées sont des images d’appel.

L’autre recommandation dont je me réjouis est le renforcement de la formation des stadiers à l’accueil des femmes, et à la prévention des VSS.

Il n’est pas normal que 37,5 % des spectatrices déclarent avoir été intentionnellement touchées aux parties intimes lors d’une palpation à l’entrée d’un stade.

Plus largement, il n’est pas normal que les supporters soient encore traités comme du bétail dans de nombreuses enceintes sportives : les supporters ne sont pas des sous-citoyens !

Alors que nous avons organisé de grands évènements sportifs internationaux, notre pays est à la traine dans l’accueil des supporters. Il est temps d’agir et j’espère que les futures évolutions législatives évoquées par les rapporteurs sauront prendre en considération ce point central."

Source : PCourbon