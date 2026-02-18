Ce samedi 21 février à 20h, l’ASSE reçoit le Stade Lavallois pour un rendez-vous très important dans la course au haut de tableau. Les Verts restent sur deux succès consécutifs et veulent confirmer à Geoffroy-Guichard. Les supporters de l'ASSE, eux, ont bien compris l’enjeu. La billetterie s’emballe déjà.

Depuis le début de la saison, l’ASSE attire les foules. À domicile comme à l’extérieur, la ferveur ne retombe pas. En moyenne, 30 357 supporters garnissent les travées de Geoffroy-Guichard. Un chiffre impressionnant à l’échelle de la Ligue 2. En déplacement, ils sont encore 11 248 en moyenne à pousser derrière les hommes de Philippe Montanier. Une statistique forte quand on connaît la capacité limitée de nombreuses enceintes du championnat.

Ce week-end, l’affluence moyenne du Chaudron pourrait encore grimper.

ASSE – Laval : plus de 30 000 supporters attendus

Malgré des résultats parfois irréguliers cette saison, le public n’a jamais déserté le stade. Ils étaient 30 143 face à Boulogne. Puis 30 451 contre Montpellier. Deux rencontres disputées dans un contexte sportif délicat, mais avec une ferveur intacte.

Face à Laval, la tendance se confirme. Plusieurs tribunes affichent déjà complet. Comme toujours, les Kops Nord et Sud seront pleins à craquer. Les chants devraient résonner dès l’échauffement pour pousser l'ASSE. La partie basse de la tribune Henri-Point est quasiment remplie. Désormais, c’est la partie supérieure qui se garnit rapidement. Le cap des 28.000 places vendues a été franchi.

Tous les indicateurs sont au vert. La barre symbolique des 30 000 spectateurs être atteinte sans difficulté. Elle pourrait même être dépassée si la dynamique des ventes se poursuit jusqu’au coup d’envoi. Plus de 31.000 spectateurs sont attendus.

Dans un sprint final qui s’annonce intense, le soutien du Chaudron pourrait peser lourd. Les joueurs de l'ASSE le savent : samedi soir, ils ne seront pas seuls. Et dans une rencontre annoncée décisive pour la suite de la saison, l’ambiance pourrait bien faire basculer la soirée du bon côté stéphanois. Actuellement troisième de Ligue 2, l'ASSE aura pour ambition de distancer Reims et le Red Star qui comptent également 40 points.