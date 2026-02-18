Après dex victoires onsécutives, l’ASSE a relancé totalement sa course à la montée. Les chiffres publiés par le statisticien Fabien Torre illustrent un renversement spectaculaire en seulement deux semaines.

Après la 23e journée de Ligue 2, les simulations actualisées placent l’AS Saint-Étienne (ASSE) à 20 % de chances d’être sacrée championne. Mieux encore, les Verts disposent désormais de 39 % de probabilités de retrouver directement la Ligue 1 en terminant dans les deux premiers. Un rebond prometteur.

Avant la victoire face à Guingamp, l’ASSE ne pointait qu’à 10 % de chances d’être championne. Et si l’on remonte encore d’un cran, avant le succès contre Montpellier, les chiffres étaient bien plus sévères : 4 % de chances de titre et seulement 11 % de probabilité de remontée directe. En l’espace de deux matches, les perspectives ont presque quadruplé.

23 points à viser pour l'ASSE ?

Ces projections sont issues des travaux de Fabien Torre, maître de conférences en informatique à l’Université de Lille. Spécialiste de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, il applique des modèles statistiques avancés pour simuler les issues possibles du championnat.

Ses calculs intègrent les résultats passés, les calendriers restants et des milliers de scénarios simulés. Selon ses projections, il faudrait 72 points pour être certain d’être champion. Mais le total le plus probable pour le titre serait de 63 points. Pour accrocher les deux premières places, la barre des 60 points semble être la référence la plus réaliste. L'ASSE en compte aujourd'hui 40. Autrement dit, tout reste ouvert.

Les limites des probabilités

Ces chiffres mettent en lumière deux réalités essentielles.

D’abord, les probabilités ne prennent pas en compte la dynamique psychologique d’un groupe. Or, l’ASSE reste sur deux victoires consécutives qui ont totalement relancé la confiance. Pendant que Troyes, leader, traverse une période plus compliquée.

Ensuite, les tendances peuvent s’inverser très vite. En deux semaines, les Verts sont passés d’outsiders lointains à prétendants crédibles. Preuve que tout va très vite. Dans un sens comme dans un autre. C'est d'autant pluvrai dans cette Ligue 2 illisibile où les équipes peinent à s'affrimer avce régularité.

Transformer les pourcentages en réalité

À douze journées de la fin, l’ASSE devra enchaîner. Les simulations offrent une fenêtre. Aux hommes de Philippe Montanier de la transformer en certitude.

Car si les modèles donnent aujourd’hui 39 % de chances de montée directe, une série positive peut encore faire grimper la courbe. À l’inverse, un faux pas pourrait la faire chuter brutalement.

Le sprint final est lancé. Les chiffres parlent. Mais désormais, c’est le terrain qui décidera.

Source : Simulations de Fabien Torre (Université de Lille)