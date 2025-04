La possible dissolution des groupes de supporters de l'AS Saint-Etienne est au cœur de l'actualité. À tel point que le sujet est arrivé à l'Assemblée Nationale. Patrick Courbon (Député socialiste) a questionné la Ministre des Sports ce mercredi après-midi :

Patrick Courbon (Député socialiste) : "Madame la Ministre des Sports, Une procédure de dissolution vise plusieurs groupes de supporters, notamment dans ma ville de Saint-Etienne. Nous sommes tous d'accord pour lutter contre les violences et les discriminations dans les stades. Les dérives existent. Elles sont le fruit de comportements individuels et nous les condamnons. Mais pour garantir la sécurité publique dans les enceintes sportives la dissolution de nos associations de supporters n'est pas la solution. Elles doivent être réservées aux groupuscules hooligans que personne ici ne défend. Ce n'est pas simplement le propos d'un supporter, c'est ce que disent à l'unisson aujourd'hui des sociologues, des responsables de clubs, des associations, des acteurs de la sécurité, des élus de tous bords et même deux de vos prédécesseurs au ministère des Sports.

Réaffirmez ici que votre volonté de privilégier des sanctions individuelles aux mesures collectives, par définition injustes et surtout inefficaces. Réaffirmez que pour préserver ce qu'il reste d'un football populaire, nous ne voulons pas de tribunes aseptisées et que le foot a besoin de ses supporters.

Réaffirmez l'importance des associations qui structurent le supportérisme en France, qui sont les partenaires des clubs et des pouvoirs publics et qui sont des acteurs sociaux majeurs sur leurs territoires respectifs.

Nous étions des milliers dans les rues de Saint-Etienne samedi dernier. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des familles en poussette. Nous étions loin d'un cortège de hooligans comme se l'imagine peut-être la place Beauvau. Hier, la commission consultative de prévention des violences a appelé à la réouverture du dialogue. Nous nous en réjouissons. Le club de l'ASSE est prêt à prendre toute sa part. Les supporters dans leurs associations aussi. Vous devez, Madame la Ministre, prendre la vôtre. Ma question est simple. Pensez-vous qu'il existe désormais une autre voie que celle de la dissolution de ces associations ? Et vous engagez-vous à défendre jusqu'au bout toute solution alternative ? Je vous remercie."

"À Saint-Etienne, nous voulons voir l'image du football que nous aimons tous"

Marie Barsacq (Ministre des Sports) : "Monsieur le député, avant tout, je veux dire, comme vous l'avez fait, que les violences n'ont aucune place dans nos stades, qui sont des lieux de ferveur et de passion sportive. Les supporters sont l'âme des clubs et ils doivent pouvoir aller au stade, entre amis ou en famille, sans craindre des violences et des manifestations de haine. Face aux dérives de quelques-uns qui ternissent l'image du football, la position du gouvernement est claire. Priorité aux sanctions individuelles. Cette approche, nous l'affirmons et nous la dotons d'outils. C'est tout le sens de la circulaire que nous avons signée avec Bruno Retailleau le 6 mars dernier et le sens de la convention que nous allons signer avec le ministre de la Justice et la Ligue professionnelle de football. Ce sera fin avril.

Par exception, des sanctions collectives peuvent être envisagées face à la répétition d'axes violents commis en réunion. Face au groupe hooligan, par exemple, de la Légion X, c'est la dissolution qui est la bonne approche. C'est le sens de l'avis qui a été rendu hier par la commission consultative et de la décision prise par Bruno Retailleau sur la base de cet avis.

Concernant les associations stéphanoises, nous espérons que le dialogue évitait d'en arriver à cette mesure de dernier recours. Ce dialogue a été engagé dans le cadre de la procédure avec les deux associations ultra. Et comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur hier dans un message, ce dialogue va se poursuivre et j'y prendrai toute ma part. Grâce à des engagements clairs de tous les acteurs, j'ai la conviction que nous pouvons éviter d'en arriver à des dissolutions. Ce dialogue doit garantir un climat de ferveur festif et familial. À Saint-Etienne, comme dans tous nos stades, nous voulons voir l'image du football que nous aimons tous.

Pour conclure, je voudrais dire que le supportérisme français est un atout majeur de nos championnats que d'autres pays nous envient. Nous avons une occasion de le montrer avec force à un moment où le football professionnel en a besoin. Et pour que le supportérisme continue à avancer dans le dialogue et en écartant la violence, je réunirai l'instance nationale du supportérisme le 17 avril prochain. Je vous remercie."