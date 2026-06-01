Nathan Kasia et Lorik Vial vivent une aventure européenne de premier plan avec l'équipe de France U17. Les deux joueurs de l'ASSE ont participé à un premier tour contrasté mais réussi, puisque les Bleuets ont décroché leur qualification pour les demi-finales de l'Euro U17.

L'équipe de France U17 a connu des débuts compliqués dans cet Euro disputé en Estonie. Opposés à l'Italie pour leur entrée en lice, les joueurs de José Alcocer se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1). Une défaite frustrante tant les Bleuets ont poussé pour revenir au score.

Face à une sélection italienne très disciplinée et particulièrement efficace, les Français ont pourtant multiplié les offensives. Believe Munongo avait même cru égaliser avant qu'une main ne soit signalée. Malgré leurs efforts, les Tricolores ont buté sur un bloc italien parfaitement organisé.

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Nathan Kasia prend de l'épaisseur

La réaction française ne s'est pas fait attendre. Trois jours plus tard, les Bleuets ont largement dominé le Danemark (4-0) grâce à des réalisations de Noah Madsen contre son camp, Noha Tiehi, Arone Gadou et Léo Lemaître.

Ce succès a totalement relancé la France dans la course aux demi-finales. Deuxième de son groupe derrière l'Italie, la sélection tricolore conservait son destin entre ses mains avant un troisième match décisif face au Monténégro.

Et lors de cette ultime rencontre de poule, les Bleuets ont frappé fort. La France s'est imposée avec autorité sur le score de 5-0 et a validé son billet pour le dernier carré de la compétition.

Une rencontre particulièrement importante pour Nathan Kasia. Le latéral gauche stéphanois était titulaire pour la première fois du tournoi. Une confiance pleinement récompensée puisque le jeune Vert a disputé l'intégralité de la rencontre, affichant une grande solidité dans son couloir gauche.

Première sélection en France pour Lorik Vial

Cette victoire face au Monténégro restera également un moment particulier pour Lorik Vial. Convoqué au dernier moment pour intégrer le groupe France suite à un forfait, le gardien de l'ASSE a connu ses premières minutes sous le maillot tricolore.

À la suite de la blessure du portier titulaire, le jeune Stéphanois est entré en jeu à la 74e minute. Une première sélection qui récompense son excellente saison et confirme la qualité de la formation stéphanoise.

Avec cette qualification acquise, l'aventure se poursuit désormais pour les deux joueurs de l'ASSE. Les Bleuets disputeront leur demi-finale ce jeudi 4 juin avec l'ambition de poursuivre leur parcours continental.

Pour Nathan Kasia comme pour Lorik Vial, cette compétition représente déjà une étape importante dans leur progression. Et du côté de l'ASSE, les performances de ces deux jeunes talents constituent une excellente nouvelle pour l'avenir du club.

Source : Fédération Française de Football