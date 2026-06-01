Joshua Guilavogui a officialisé sa retraite dans une longue interview accordée à la chaîne YouTube "Ligue 1 Vintage". L’ancien capitaine des Verts y replonge dans ses années stéphanoises, évoque Christophe Galtier, Pierre-Emerick Aubameyang et revient surtout sur cette période qu’il considère encore aujourd’hui comme la plus marquante de sa carrière.

L’émotion était palpable dans les propos de Joshua Guilavogui. Formé à l’ASSE, passé professionnel sous le maillot Vert puis vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013, l’ancien milieu de terrain a choisi de revenir sur les souvenirs les plus marquants de sa carrière. Et une nouvelle fois, Saint-Étienne occupe une place centrale.

"C’est le lieu où j’ai réalisé mon rêve. J’ai commencé le football à cinq ans et c’est là-bas que ça s’est passé." L’ancien international français ne cache pas l’attachement profond qu’il conserve pour le club stéphanois. "Les trois années que j’ai passées à Saint-Étienne ont été merveilleuses."

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"Quand on est insouciant, il n’y a que du bonheur"

Dans cette interview, Guilavogui décrit surtout une époque particulière de l’ASSE. Une équipe jeune, agressive, portée par un vrai collectif et une relation fusionnelle avec Geoffroy-Guichard.

"Je pense que c’est la période où j’ai été le plus insouciant. Et quand on est insouciant, il n’y a que du positif, il n’y a que du bonheur." L’ancien capitaine évoque aussi la force populaire unique du club. "Le papy accompagné du papa, accompagné du petit-fils… Ça, c’est merveilleux parce que vous sentez que vous contribuez au bonheur de ces gens-là."

Parti ensuite en Allemagne, Guilavogui explique avoir encore davantage réalisé ce que représentait Saint-Étienne. "Beaucoup de personnes me parlaient de l’ambiance allemande dans les stades. Mais moi, j’avais ça tous les quinze jours à Geoffroy-Guichard."

Aubameyang, Galtier et une génération restée culte

L’ancien milieu des Verts s’est également longuement arrêté sur plusieurs figures fortes de cette génération stéphanoise. Christophe Galtier d’abord, qu’il décrit comme un entraîneur décisif dans sa progression. "Il m’a fait confiance alors que j’étais encore en CFA. C’était une figure paternelle exigeante, mais toujours pour le meilleur de ses joueurs."

Puis forcément Pierre-Emerick Aubameyang, avec qui il conserve encore aujourd’hui une relation très forte. L’anecdote racontée par Guilavogui résume parfaitement l’ambiance de cette époque. "Le président nous parlait des valeurs de la mine, de l’humilité… Et Aubameyang arrive avec la veste de Michael Jackson et une Aston Martin verte." Avant de conclure dans un sourire : "Mais Aubame, c’est un amour. C’est lui qui mettait l’ambiance dans le vestiaire."

La Coupe de la Ligue reste au-dessus de tout pour Guilavogui

Au moment d’évoquer le plus grand souvenir de sa carrière, Guilavogui hésite entre les derbies et certains exploits face au PSG version QSI. Mais finalement, la réponse revient toujours à cette soirée du Stade de France en avril 2013. "Ce n’est pas un moment personnel. C’est un moment en communion avec mes coéquipiers et avec les supporters." L’ancien Vert raconte encore l’envahissement du terrain après la demi-finale contre Lille et cette sensation collective avant la finale remportée face à Rennes grâce au but de Brandao. "On était une bande de potes qui a réalisé quelque chose de fort."

Guilavogui annonce officiellement sa retraite

Cette interview était aussi l’occasion pour Joshua Guilavogui d’officialiser la fin de sa carrière professionnelle après seize saisons au plus haut niveau. "Il faut savoir dire merci. Il est temps d’annoncer mon arrêt du football." L’ancien Stéphanois veut désormais consacrer du temps à sa famille mais aussi continuer à transmettre au football ce qu’il a reçu.

Une sortie sobre, fidèle à l’image qu’il a laissée dans le Forez.