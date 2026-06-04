L'ASSE prépare sa future saison, où elle évoluera encore en Ligue 2 avec un effectif qui pourrait être chamboulé. L'Observatoire du football du CIES a dévoilé la liste des joueurs les mieux valorisés dans chaque championnat et par équipes. Potentiellement sur le départ, Lucas Stassin est le Stéphanois à la valeur la plus élevée.

La saison 2025-2026 a livré son verdict et le couperet pour l'ASSE. Annoncé comme le mastodonte du sa division après une relégation immédiate de Ligue 1, le club stéphanois n'est jamais parvenu à assumer son statut. Toujours placés mais jamais assez régulier, les Verts ont manqué la montée directe pour deux points. Devancée par le champion Troyes et le surprenant promu Le Mans, l'ASSE a tenté de sauver son exercice via les playoffs et les barrages. Après avoir passé l'obstacle Rodez (0-0, 7-6 tab.), les Verts ont craqué face à Nice (0-0, 1-4). De quoi valider une quatrième saison en Ligue 2 depuis la descente de 2022.

Stassin domine la Ligue 2 et l'ASSE

Une aberration pour un club dix fois champion de France. Mais l'équipe du Forez est très loin de sa grande époque, et les résultats le prouvent. Pour tenter d'insuffler un nouveau souffle, Kilmer Sports Ventures promet de dresser le bilan de ses échecs depuis son arrivée à Saint-Étienne. Ivan Gazidis, le président l'a rappelé, la place de l'ASSE est en Ligue 1. Avec quelle équipe ? C'est tout la question, puisqu'un profond nettoyage est probablement à faire au sein d'un effectif qui ne respire pas l'unité.

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À la vue des importants investissements des saisons récentes (pour très peu de réussite), les Verts pourraient être amener à se séparer de plusieurs joueurs. Arrivent en haut de la liste, notamment, ceux qui possèdent la valeur marchande la plus élevée. Et du côté de l'ASSE, l'élément le mieux valorisé est Lucas Stassin. C'est en tout cas ce qui ressort de la 549e Lette hebdomadaire publiée le mercredi 3 juin par l'Observatoire du football du CIES (Centre International d'Etude du Sport). Dans son rapport, l'organisme liste les joueurs les mieux valorisés de 70 championnats dans le monde.

Vers un gros transfert ?

Et s'il n'est pas parvenu à surfer sur son incroyable phase retour de Ligue 1 en 2024-2025 (12 buts, quatre passes décisives), le Belge reste le premier chez les Verts. D'après le CIES, Stassin conserve une valeur marchande située entre 15 et 18 millions d'euros après une saison à 11 buts et huit offrandes en 31 journées de Ligue 2. De quoi faire du Belge le joueur le mieux valorisé du championnat. Sous contrat jusqu'en juin 2029, reste à voir l'attaquant de l'ASSE enchainera une deuxième saison consécutive en Ligue 2.