Le Stade Geoffroy-Guichard a accueilli ce samedi soir la rencontre entre l’AS Saint-Étienne et le Stade de Reims, dans le cadre de la 6ᵉ journée de Ligue 1. À l’issue de la partie, Eirik Horneland (ASSE) et Karel Geraerts (Stade de Reims), ont livré leurs impressions à chaud au micro de beIN Sports.

Karel Geraerts (Stade de Reims) : « Pour les supporters, c’était un très beau match, avec de superbes buts et deux équipes qui se sont battues jusqu’au bout. Je suis forcément déçu du résultat, mais j’avais demandé à mes joueurs de montrer du caractère et de ne jamais lâcher, et je ne peux rien leur reprocher sur ce point.

Nous devons en revanche être plus réalistes dans les deux surfaces. Défensivement, face à des joueurs de qualité, on ne peut pas leur laisser autant d’espaces, c’est trop facile. Et offensivement, nous avons eu des opportunités pour revenir, notamment cette double occasion avec la tête de Pallois, presque dans le but vide. Derrière, on concède une frappe en lucarne, magnifique, mais cruelle. Malgré tout, mes joueurs ont montré un état d’esprit irréprochable. C’est ce que je veux voir chaque semaine. Si nous gardons cette mentalité, avec la qualité qui existe déjà dans l’équipe et une idée claire de notre jeu, nous pourrons faire de belles choses. Ce soir, je retiens le caractère affiché. »

Eirik Horneland (ASSE) : "Nadé ? Exceptionnel ce soir !"

Eirik Horneland (AS Saint-Étienne) : « Les vingt premières minutes ne m’ont pas plu. Reims a bien démarré et nous a dominés. En plus, nous avons dû faire un changement de dernière minute après l’échauffement, ce qui a perturbé nos plans. Mais ensuite, l’équipe a su réagir. Après vingt minutes, on est mieux rentrés dans le match et on a commencé à se créer de vraies occasions. C’était une rencontre très ouverte, avec des opportunités des deux côtés. Les deux équipes ont cherché à attaquer et à marquer, ce qui a donné un beau spectacle. Je suis satisfait de la réaction de mes joueurs, et de la qualité collective qu’ils ont montrée.

Igor Miladinovic a été très bon, tout comme Stassin qui a encore montré de belles combinaisons. Davitashvili a apporté de l’impact, Cardona aussi, et globalement, on a profité de la profondeur de notre effectif. J’ai aimé voir mes joueurs connectés, trouver des décalages et passer derrière la ligne défensive rémoise.

Je tiens aussi à souligner la performance de Nadé, exceptionnel ce soir, très solide défensivement. Gauthier Larsonneur mérite également des éloges. »