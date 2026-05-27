L’équipe réserve ASSE Cœur-Vert Aésio Mutuelle termine parfaitement sa saison en Division 2. Pour son dernier rendez-vous de l’exercice, le club stéphanois a même assuré une place sur le podium. Une performance qui récompense le travail de tout un groupe.

Dans le monde du Foot Fauteuil français, l’ASSE se fait un nom depuis maintenant plusieurs années. L’équipe première est désormais installée en Division 1 depuis plusieurs saisons. Les Verts affronteront d’ailleurs Dinan à deux reprises et Lyon ce week-end pour conclure leur championnat.

Mais si l’équipe A se débrouille très bien, c’est aussi le cas de la réserve. Auteur d’une très belle dernière journée le week-end dernier, le groupe stéphanois grimpe sur le podium de Division 2 au terme de la saison.

Un bilan remarquable pour l’ASSE

L’équipe dirigée par Nicolas et Adèle Jourdy affiche un bilan particulièrement encourageant. En 18 rencontres, l’ASSE a remporté 11 matchs, concédé 3 matchs nuls et subi seulement 4 défaites.

Des résultats qui permettent aux Stéphanois de terminer juste derrière la réserve de Châtenay-Malabry et Lorient au classement final.

La dernière journée de championnat s’est disputée le week-end dernier à Nantes. Fidèles à eux-mêmes, les Verts n’ont pas déçu. Invaincue durant ce rendez-vous, l’ASSE a battu Nantes (5-0), Seyssinet (3-0) et Villeneuve-d’Ascq (1-0).

Les Stéphanois ont également décroché deux matchs nuls face à Nantes et Vaucresson (1-1).

Une dynamique positive pour le club stéphanois

Cette troisième place vient confirmer les progrès constants de la section Foot Fauteuil de l’ASSE. Derrière une équipe première solidement installée dans l’élite, la réserve démontre elle aussi toute la qualité du travail effectué au sein du club.

Avec un collectif solide et des résultats en nette progression, l’ASSE continue de grandir dans le paysage du Foot Fauteuil français. Cette fin de saison réussie vient récompenser l’investissement des joueurs, du staff et des bénévoles qui accompagnent quotidiennement le projet stéphanois. Bravo à tous !