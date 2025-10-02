L’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à défier le Montpellier Hérault ce samedi soir à 20h, dans le cadre de la 9ᵉ journée de Ligue 2. Battus pour la première fois de la saison à domicile face à Guingamp (2-3), les Verts doivent réagir rapidement pour ne pas laisser s’installer le doute. Le déplacement en terre héraultaise s’annonce périlleux, mais crucial pour retrouver une dynamique positive. Voici le point d'Eirik Horneland sur son effectif à 2 jours de l'événement.

Le MHSC, de son côté, traverse une période charnière. Relégué en Ligue 2 après une saison 2024-2025 catastrophique conclue à la dernière place de l’élite, le club de la Paillade est en pleine phase de reconstruction. Sous les ordres de Zoumana Camara, les Montpelliérains veulent retrouver des bases solides. Avec 11 points récoltés en 8 matchs, ils pointent à la 7ᵉ place. Leur début de saison reste irrégulier, ponctué de défaites frustrantes contre Guingamp, Troyes et Boulogne.

Quels absents pour Horneland ?

Pour ce choc, Eirik Horneland devra composer sans plusieurs éléments. Djylian N’Guessan, de retour à la compétition avec l’équipe de France U20 au Mondial chilien, est indisponible. Luan Gadegbeku reste également sur le flanc, tout comme Lassana Traoré, attendu après la trêve internationale. À ces absences s’ajoute la suspension de Maxime Bernauer, exclu face à Guingamp, ce qui complique la tâche pour l'ASSE.

Quelques motifs d’espoir subsistent néanmoins. Aïmen Moueffek a effectué un retour anticipé : d’abord aperçu à Amiens, il a ensuite retrouvé une place de titulaire contre Guingamp. Joao Ferreira, victime d’une blessure à l’échauffement avant le match face à Reims, a, lui aussi, repris la compétition en fin de partie contre les Bretons, ce qui est encourageant pour l'ASSE. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, écartés depuis l’été, demeurent en marge du projet. Certains joueurs ont été malades, comme Florian Tardieu et Augustine Boakye.

Les mots du coach de l'ASSE

Présent en conférence de presse, Eirik Horneland a évoqué l'état de ses troupes avant MHSC - ASSE :

"Luan Gadegbeku et Lassana Traoré sont toujours forfaits. Maxime Bernauer est suspendu. Certains joueurs ont été malades ces derniers temps, ça a également été le cas cette semaine concernant Florian Tardieu et Augustine Boakye. Ils étaient à l’entraînement aujourd’hui et on va voir comment ils répondront à la séance prévue demain."