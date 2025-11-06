Avant un déplacement crucial chez le leader troyen, l’AS Saint-Étienne (ASSE) prépare son onze avec plusieurs incertitudes, notamment en attaque où Lucas Stassin pourrait encore céder sa place à Joshua Duffus.

Battue au Stade Bauer, l’ASSE doit réagir face à une ESTAC invaincue à domicile. Un défi de taille pour la formation d’Eirik Horneland, qui devrait reconduire une défense connue. Maxime Bernauer et Mickaël Nadé formeront de nouveau la charnière centrale devant Gautier Larsonneur, capitaine des Verts. Sur les côtés, Annan reste intouchable à gauche. À droite, Joao Ferreira sort d’un match très compliqué contre le Red Star. Transparent, voire en difficulté, il conserve toutefois l’avantage sur Dennis Appiah dans la hiérarchie, bien que la pression monte sur ses épaules.

Dans l’entrejeu, les choix sont limités. Moueffek, Tardieu et Jaber devraient être alignés à nouveau. Peu de rotation à attendre dans ce secteur, en l’absence de renforts ou retours majeurs. Miladinovic purgera son dernier match de suspension. El-Jamali et Gadegbeku reste tendres.

Duel Davitashvili – Boakye, Cardona en pôle

L’incertitude est plus grande dans les couloirs offensifs. Sur le flanc gauche, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye se disputent une place de titulaire. Toutefois, Zuriko semble avoir encore une longueur d’avance. Décisif face au Red Star, Pau ou Montpellier, il reste le meilleur buteur de l'ASSE.

À droite, Irvin Cardona pourrait être reconduit. Son volume de jeu et son expérience le placent en position favorable.

Lucas Stassin en danger, Duffus séduit

C'est bien à la pointe de l'attaque que la véritable question se pose : Joshua Duffus ou Lucas Stassin ? L’attaquant anglais, titularisé lors des deux dernières rencontres, a marqué des points. Son doublé contre Pau et son activité ont séduit le staff. Mentalement impliqué, il incarne une fraîcheur et un état d’esprit que le staff semble apprécier. Problème, il montre ses limites face à des bloc regroupé. Où est plus à l'aise Lucas Stassin.

Mais contrairement à l'anglais, Lucas Stassin apparaît en difficulté ces dernières semaines. En manque d’efficacité, comme face au Red Star où il a manqué des occasions franches, il traverse une période délicate. Ce passage à vide pourrait lui coûter sa place dans le onze de départ. Le mettre sur le banc ne semble pas avoir eu les effets escomptés. Rien n'est encore tranché.

ESTAC- ASSE : Une finale avant l'heure ?

Le match face à Troyes s’annonce comme un tournant, tant pour les ambitions collectives que pour certains statuts individuels. Horneland devra faire les bons choix face à un adversaire solide, même privé de son meilleur buteur Tawfik Bentayeb.