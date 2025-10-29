De Chicago à Manisa, en passant par Montpellier et Twente, plusieurs anciens joueurs de l’ASSE se sont illustrés ce week-end. Buteurs, passeurs ou sanctionnés, tour d’horizon des performances les plus marquantes.

Toujours aussi influent en MLS, Jonathan Bamba a porté le Chicago Fire lors du nul 2-2 face à Philadelphie, perdu ensuite aux tirs au but. L’ancien Stéphanois a d’abord offert une passe décisive avant d’inscrire le but de l’espoir à la 84e minute. Une prestation pleine pour celui qui confirme son rôle majeur dans le championnat américain. Quelques jours plus tard, il a récidivé face à Orlando (3-1), encore une fois buteur et remplacé en fin de match.

Diony voit rouge en Turquie

Week-end contrasté pour Loïs Diony à Manisaspor. Déjà averti à la 74e minute, l’attaquant a été expulsé à la 86e dans le nul 0-0 face à Sariyer. Une soirée frustrante pour l’ancien avant-centre des Verts, qui compromet ainsi sa régularité dans le championnat turc.

Mbuku et Saban buteurs, Lobry passeur : les ex de l'ASSE en forme !

En Ligue 2 et à l’étranger, certains anciens de l'ASSE ont brillé offensivement.

Avec Montpellier, Nathanaël Mbuku a trouvé le chemin des filets à la 80e minute face à Nancy (4-1). Le jeune ailier poursuit sa montée en puissance après une période plus discrète.

Au Luxembourg, Mathys Saban a lui aussi marqué pour le Racing Luxembourg lors d’une victoire 3-2 au Progrès Niederkorn, un but intervenu à la 50e minute.

En France, Victor Lobry a délivré une passe décisive pour le deuxième but d’Amiens face à Rodez (2-1), contribuant largement au succès picard.

Des biscottes et Ricky van Wolfswinkel, toujours buteur

Plusieurs anciens Verts ont également été sanctionnés ce week-end.

Panagiotis Retsos (Olympiakos), Elias Achouri (Copenhague), Zaydou Youssouf (Al-Fateh), Alpha Sissoko (Guingamp), Marvin Tshibuabua (Usce Novi Belgrade) ou encore Alexandros Katranis (Real Salt Lake) ont tous écopé d’un carton jaune.

En Eredivisie, Ricky van Wolfswinkel continue de faire trembler les filets. L’ancien buteur stéphanois a inscrit un joli but pour le FC Twente face à l’Ajax Amsterdam (2-3). Malgré la défaite, le Néerlandais reste l’un des éléments les plus réguliers de son équipe.

Si Ryad Boudebouz (JS Kabylie) et Henri Saivet (Clermont) ont contribué à la victoire de leurs équipes, Loïs Diony et Aholou (Umm Salal) ont vécu un week-end plus compliqué. Quant à Ait-Bennasser (Kayserispor), il a dû céder sa place dès la 5e minute de jeu, visiblement blessé.