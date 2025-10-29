Les matchs s'enchaînent pour les 18 clubs de Ligue 2. Ce mardi soir, l'ensemble de ces équipes se retrouvent pour disputer la 12e journée. Sèchement battu par Annecy, l'ASSE devra rapidement répondre présente. Un choc attend les Verts face à Pau. Ce n'est d'ailleurs pas le seul de cette soirée...

Cela n’arrive pas souvent, mais les dix-huit équipes de Ligue 2 s’affrontent en même temps ce mardi soir à 20h30. C’est donc une soirée Multiplex de Ligue 2 à suivre sur les antennes de BeIN Sports. Un horaire inhabituel que les Verts devront apprivoiser, dans l’optique de relancer la machine au cours de cette semaine à trois matchs.

Les enjeux de la soirée

Le leader troyen, tenu en échec par Reims le week-end dernier, reste invaincu depuis le mois d’août. Solides et réguliers, les Aubois tenteront de poursuivre leur série positive face à Amiens, une équipe en pleine confiance après deux victoires consécutives.

Dans le même temps, le Red Star, actuel deuxième du championnat, a doublé Pau et l’ASSE le week-end dernier. Les Franciliens se déplacent à Dunkerque, une formation en regain de forme après sa large victoire face au Pau FC.

De son côté, l’AS Saint-Étienne, en difficulté, reste sur trois défaites lors de ses quatre derniers matchs, dont deux à domicile. La réception du Pau FC apparaît donc comme une occasion idéale pour enrayer cette mauvaise dynamique et relancer la machine verte.

Par ailleurs, le stade Francis-Le-Basser sera le théâtre d’un derby très attendu. Laval, avant-dernier du championnat, reçoit son voisin et rival, Le Mans, étonnant septième avec 16 points. L’affiche promet un duel engagé entre deux formations aux trajectoires opposées.

Toujours sans victoire cette saison, la lanterne rouge bastiaise, privée de rencontre le week-end dernier, se déplace chez le promu lorrain. Ce dernier alterne pour l’instant entre le bon et le moins bon, et devra confirmer devant son public.

Enfin, les autres relégués, Reims et Montpellier, bien replacés au classement, affronteront respectivement Boulogne-sur-Mer et Clermont en déplacement. Pour conclure cette journée, Rodez accueillera Annecy, impressionnant vainqueur de l’ASSE, tandis que Guingamp se rendra à Grenoble pour un duel de milieu de tableau prometteur.

Le résumé des rencontres de Ligue 2

Boulogne 2 - 6 Reims.

Match prolifique au stade de la Libération. Les Rémois ont fait parler leur puissance offensive afin de répondre à des Boulonnais qui avaient ouvert la marque par l’intermédiaire de Platret (10’). Ibrahim (18’, 47’), Nakamura (28’, 43’), Teuma (32’) et Diarra (90+2’) ont offert ce large succès aux Rémois.

Clermont 1 - 1 Montpellier.

Duel d’anciens Stéphanois. Les Montpelliérains avaient parfaitement lancé la rencontre par l’intermédiaire de Mbuku (27’) mais n’ont pas su maintenir l’avantage avant de rentrer aux vestiaires. Clermont égalise à la 45e par l’intermédiaire de Kader Bamba.

Dunkerque 3 - 0 Red Star

Un contre son camp de Dylan Durivaux en première mi-temps plombe l’entame de match des Franciliens. Solides et appliqués, les Dunkerquois, comme la semaine dernière, appuient et prennent les trois points contre une équipe du podium.

Grenoble 0 - 0 Guingamp.

Soirée festival en Ligue 2, sauf au Stade des Alpes où Grenoblois et Guingampais se partagent les points du match nul sur un score nul et vierge.

Laval 1 - 1 Le Mans

Longtemps menés sur leur terrain, les Lavallois sont parvenus à revenir au score dans ce derby de la Maine par l’intermédiaire de Semb (87’), répondant ainsi au but marqué par Rossignol (26’).

Nancy 2 - 0 Bastia

À la recherche de leur première victoire, les Bastiais devront patienter encore un peu, pris au piège au Stade Marcel-Picot. Ce sont des buts de Bokangu (16’) et du capitaine Saint-Rue (90+4’) qui offrent trois points précieux aux Lorrains dans leur mission maintien.

Rodez 2 - 1 Annecy

Duel perdu pour les excellents Annéciens qui n’ont pas su confirmer leur prestation de samedi. Eux qui pensaient accrocher le nul se font crucifier à la 93e sur un but de Benchamma.

Troyes 3 - 1 Amiens

Menés à la mi-temps, les Troyens sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période. Ils réussiront à renverser la situation grâce à un doublé de l’excellent Bentayeb (s.p. 48’, 53’) et un but d’El Idrissi (90’) pour parachever ce succès. Solide leader.

ASSE 6 - 0 Pau

Soirée de gala à Geoffroy-Guichard, parfaitement lancée par Joao Ferreira (1’) sur corner. Les Verts ont entendu les critiques et mis l’intensité ainsi que la volonté nécessaires pour s’imposer face à un concurrent direct, avec la manière. Cardona retrouve le chemin des filets (11’), Tardieu (s.p. 41’), et Duffus s’offre un doublé (44’, 48’). Zuriko, dans un rush solitaire, marque d’une frappe lourde sous la barre (79’).