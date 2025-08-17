Pour sa première titularisation sous le maillot vert, João Ferreira a livré une prestation convaincante a livré une prestation convaincante. Passeur décisif sur le but de Joshua Duffus, le latéral portugais a séduit par sa qualité technique et son activité sur le flanc droit.

Titulaire samedi soir face à Rodez, Ferreira n’a pas tardé à se mettre en évidence. Positionné à droite de la défense, il a parfaitement assumé son rôle. Sa précision de passe a été récompensée à la 27ᵉ minute : sur un long ballon parfaitement ajusté, il a trouvé Duffus dans la profondeur, offrant à l’attaquant l’occasion d’ouvrir son compteur. Une action qui illustre toute sa lucidité et sa qualité de pied droit. Un atout indispensable pour apporter du danger dans la surface de réparation adverse. Avec toutes les solutions offensives dont dispose l'ASSE aujourd'hui, il y aura de nombreuses opportunités de distribuer des ballons offensifs.

Ferreira solide et appliqué

En 57 minutes de jeu, Ferreira a affiché une belle régularité : 60 ballons joués, 78 % de passes réussies, 3 duels remportés et 1 grosse occasion créée (sa passe décisive). Défensivement, il a également répondu présent avec 1 interception. Juste dans ses choix, il n’a jamais vraiment semblé en difficulté dans son couloir. Cependant, ses prises de risques l'ont tout de même contraint a perdre 11 fois le ballon.

Comme prévu, il a cédé sa place à Dennis Appiah à l’heure de jeu, une rotation logique de la part du staff pour préserver son nouvel atout et donner du temps de jeu à tout l’effectif. Très à l'aise techniquement Ferreira, va encore avoir besoin de rythme pour enchaîner les courses. Une qualité primordial pour faire la différence.

Une nouvelle arme pour Horneland

Déjà entré en jeu face à Laval, mais utilisé dans un rôle plus offensif, Ferreira a cette fois montré son vrai visage. Avec son activité, sa capacité à allonger le jeu et son sang-froid défensif, il s’impose déjà comme une solution précieuse pour Horneland.

Le public de Geoffroy-Guichard, s'est montré rassuré par la prestation de son nouveau latéral. Ferreira a laissé entrevoir de belles promesses et pourrait rapidement devenir un incontournable dans le couloir droit. Il va devoir bien évidemment confirmer sa belle prestation. Longtemps les points faibles côté stéphanois, les postes de latéraux semblent désormais bien occupé avec une vraie concurrence. Ferreira, Appiah et Stojkovic (qui a joué avec la réserve) à droite. A gauche on retrouve Annan ou encore Traoré qui a également joué avec la réserve.

Une concurrence bénéfique à droite

Avec Ferreira, Appiah et même la possibilité de décaler certains profils offensifs, l’ASSE dispose désormais de vraies solutions dans le couloir droit. Cette richesse permet à Horneland de varier les approches selon l’adversaire et d’installer une saine concurrence.

La prestation du Portugais contre Rodez confirme en tout cas que le recrutement stéphanois semble déjà porter ses fruits. Comme Duffus en attaque, Ferreira pourrait bien devenir l’une des belles révélations de ce début de saison. Il faudra confirmer le week-end prochain contre Boulogne !