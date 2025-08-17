L’AS Saint-Étienne et les autorités locales ont officialisé un contrat local de sécurité destiné à renforcer la sécurisation des rencontres au stade Geoffroy-Guichard. L'information a été annoncée par le club stéphanois. Objectif : garantir un cadre apaisé et sécurisé pour tous.

Ce jeudi, un nouveau pas a été franchi dans la sécurisation des matchs de l’AS Saint-Étienne. Le contrat local de sécurité pour les rencontres de football professionnel de l’ASSE a été signé conjointement par plusieurs acteurs majeurs. Alexandre Rochatte, préfet de la Loire jusqu'au 31 août prochain, Anne Gaches, procureure de la République, et Jean-François Soucasse, CEO de l’ASSE, étaient présents. Yves Cellier, directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire, Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, Sylvie Fayolle, première vice-présidente de Saint-Étienne Métropole, et Nicolas Besset, directeur général de Transdev Saint-Étienne, ont aussi signé.

Ce contrat s’inscrit dans la continuité de la convention nationale conclue le 25 juin 2025 entre l’État et la Ligue de Football Professionnel (LFP). Fruit de plusieurs mois de concertation, il illustre la volonté des partenaires. Ils souhaitent mettre en place une coopération renforcée pour prévenir les débordements et garantir la sécurité lors des rencontres disputées à Geoffroy-Guichard.

Sécurité et dialogue au cœur du dispositif

Le texte prévoit un partage clair des responsabilités entre les services de l’État, les collectivités et le club. Les priorités affichées sont multiples : encadrement du supportérisme, renforcement des dispositifs d’inspection et de filtrage aux abords du stade, et adaptation des moyens humains et matériels mobilisés. L’objectif n’est pas seulement répressif. Il s’agit aussi de maintenir un dialogue constant entre les acteurs concernés, afin de prévenir les tensions et d’encadrer l’enthousiasme du public dans un cadre apaisé.

Geoffroy-Guichard, un lieu de ferveur et de sérénité

Au-delà des aspects strictement sécuritaires, les signataires affichent une ambition commune. Ils souhaitent faire du stade Geoffroy-Guichard un lieu où la ferveur stéphanoise peut s’exprimer pleinement, dans une atmosphère sécurisée et respectueuse. Ce contrat vise à protéger non seulement les spectateurs, mais aussi les personnels mobilisés et les riverains du stade.

Ce partenariat illustre une démarche collective qui devrait servir de modèle dans le football français, où la sécurisation des enceintes sportives reste un enjeu majeur. Pour l’ASSE comme pour les autorités, il s’agit de conjuguer passion sportive et sérénité.