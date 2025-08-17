L’ASSE vit une semaine riche en actualité avec l’officialisation d’un nouveau renfort, la mise en lumière de jeunes talents par Eirik Horneland, la confirmation du dossier Ekwah et un succès éclatant face à Rodez. Retour sur les quatre infos majeures qui marquent le club du Forez cette semaine.

Alors que les Verts se déplaçaient à Laval en ouverture (3-3), les Verts avaient à cœur de lancer dignement la saison à domicile. Accompagné par plus de 33000 supporters venus garnir les travées de Geoffroy Guichard, les coéquipiers d'Irvin Cardona (qui a inscrit son second but en autant de matchs) ont été à la hauteur de l'événement.

Joshua Duffus officiellement Vert : un neuvième renfort pour l’ASSE

L’AS Saint-Étienne continue de renforcer son effectif. Après avoir levé les options d’achat d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer, et enregistré les arrivées de Mahmoud Jaber, Lassana Traoré, Chico Lamba, João Ferreira, Ebenezer Annan et Strahinja Stojkovic, les Verts officialisent leur neuvième recrue estivale : Joshua Duffus.

L’attaquant anglais de 20 ans, formé à Brighton, rejoint l’ASSE pour un bail longue durée jusqu’en 2029. Il portera le numéro 17 sous les ordres d’Eirik Horneland. Enthousiaste à l’idée de découvrir le Chaudron, le jeune buteur a affiché ses ambitions : « Je rejoins un très grand club, forcément associé à un stade incroyable dans lequel j’ai hâte de débuter. J’ai envie d’apporter une agressivité saine et d’être décisif pour ramener l’ASSE en Ligue 1. »

Avec son profil dynamique, sa vitesse et sa détermination devant le but, Duffus incarne l’avenir offensif du club. Sa signature illustre la volonté du board de bâtir une équipe compétitive et tournée vers l’avenir.

Stojkovic et Traoré : Horneland mise sur les jeunes talents de l’ASSE

Lors de son point presse, l’entraîneur Eirik Horneland a tenu à mettre en avant deux recrues prometteuses : Strahinja Stojkovic et Lassana Traoré. Le technicien norvégien salue leur potentiel physique et mental, tout en rappelant qu’il faudra du temps pour les intégrer pleinement dans le projet stéphanois.

« Stojkovic est un des meilleurs espoirs venus de l’Étoile Rouge de Belgrade, comme Annan. C’est un joueur costaud, avec une forte mentalité. Il lui faudra un peu de temps, mais nous allons travailler avec lui pour le développer », a-t-il expliqué. Même discours pour Lassana Traoré, considéré comme un profil à polir au fil des prochains mois.

Horneland insiste également sur l’équilibre entre l’éclosion des jeunes issus du centre de formation et les recrues extérieures. Cette stratégie, qui combine formation locale et recrutement ciblé, pourrait permettre à l’ASSE de bâtir une ossature solide sur le moyen terme.

Pierre Ekwah : l’ASSE officialise mais la situation reste floue

Autre nouvelle importante de la semaine : l’AS Saint-Étienne a confirmé la levée de l’option d’achat de Pierre Ekwah, prêté par Sunderland l’été dernier. Le milieu de terrain de 23 ans, apparu à 30 reprises lors de la saison écoulée, fait désormais partie intégrante de l’effectif d’Eirik Horneland.

Cependant, la situation est loin d’être claire. Le joueur, qui devait rejoindre le groupe après la confirmation de son transfert définitif, n’a pas encore intégré les entraînements avec ses coéquipiers. Selon les informations communiquées par le club, Ekwah refuse pour l’instant de se rendre dans le Forez.

Un dossier sensible qui pourrait rapidement devenir un feuilleton si le milieu franco-anglais ne clarifie pas sa position. L’ASSE, de son côté, se veut patiente mais attend une issue rapide pour stabiliser son entrejeu.

L’ASSE cartonne Rodez et s’offre un premier succès à domicile

Côté terrain, les Verts ont régalé leur public en infligeant une lourde défaite à Rodez (4-0). Portée par un Joshua Duffus intenable en première période, l’ASSE a rapidement trouvé l’ouverture grâce à son nouveau buteur, auteur d’un lob parfait sur Quentin Braat à la 27e minute.

Après ce premier but libérateur, les Stéphanois ont déroulé. Mahmoud Jaber a signé sa première réalisation en Vert dès la reprise, avant qu’Irvin Cardona ne double la mise d’une frappe croisée (56e). Enfin, Zuriko Davitashvili a conclu le festival offensif à la 78e minute. Solides défensivement et inspirés offensivement, les hommes de Horneland ont livré une prestation pleine de maîtrise.

Ce succès permet aux Verts d’effacer la déception du match nul à Laval et de lancer véritablement leur saison à domicile. Geoffroy-Guichard a vibré et le public a déjà pu communier avec ses nouvelles recrues, symbole d’une équipe en pleine reconstruction mais déjà séduisante.