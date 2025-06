Auteur d'une saison de haut niveau ponctuée par un bel Euro U17, Paul Eymard attire les regards de plusieurs grands clubs européens. L’ASSE doit rapidement sécuriser l’avenir de son milieu prometteur.

Auteur d’un Euro U17 convaincant avec l’équipe de France, Paul Eymard (voir le portrait ici) s’est imposé comme une pièce maîtresse du milieu tricolore. Sa vision du jeu, sa maîtrise technique et son volume de course ont tapé dans l’œil des recruteurs… y compris ceux de l’Inter Milan. Problème pour l’AS Saint-Étienne : son contrat aspirant expire en 2026, soit dans un an. Contrairement à son coéquipier Djylian N’Guessan, verrouillé jusqu’en 2027, Eymard reste, à ce jour, libre de signer ailleurs à partir de janvier 2026.

Cette situation fait de lui un joueur à la fois précieux… et vulnérable. Et dans le contexte sportif du club, perdre gratuitement un tel profil serait un vrai camouflet pour la cellule de formation stéphanoise. Car si les performances sportives des Verts en Ligue 1 ont souvent été poussives, leur formation, elle, continue de briller.

L’Inter Milan et d'autres clubs à l’affût

Le dossier Eymard est d’autant plus brûlant que l’intérêt de clubs étrangers va croissant. Selon les informations du Progrès, plusieurs écuries européennes, dont l’Inter Milan, suivent le jeune stéphanois avec attention. Le club lombard, en quête de profils jeunes et techniques, apprécie particulièrement son profil de relayeur moderne. L’Euro U17 n’a fait qu’accélérer les choses.

Pour l’heure, aucune offre concrète n’a encore été transmise à l’ASSE. Mais le simple fait que des clubs de ce calibre s’intéressent à un joueur issu du centre de formation met la pression sur les dirigeants. Et renforce l’urgence d’un passage à l’action.

Une réunion décisive attendue

Heureusement pour les supporters, Paul Eymard n’a pas encore la tête à un départ. Le joueur, très attaché à son club formateur, souhaite avant tout se concentrer sur sa progression à l’ASSE. Une réunion est prévue dans les jours à venir avec les représentants du club pour évoquer une prolongation et la signature d’un premier contrat professionnel.

D'ailleurs, Jean-Baptiste Michaud, agent du joueur, affirmait encore, il y a 1 mois en arrière dans le podcast de l'Équipe "l'avenir leur appartient" : "Paul Eymard termine son contrat aspirant en juin 2026. Pour le moment, les discussions avec l’ASSE sont bien engagées et bien avancées pour signer son premier contrat pro avec Saint-Etienne et faire ses débuts à Geoffroy-Guichard. Tout est en cours. C'est très important pour lui. Mais la priorité, c’est l’Euro U17. C’est très important et ensuite, on fera en sorte que Paul signe pro dans son club formateur, qui a démontré sa capacité à mettre en avant des jeunes et à les valoriser. Aujourd'hui, l’ASSE l’a montré avec Djylian NGuessan, lui aussi un 2008, qu'il y a une vraie volonté du club de mettre en avant de jeunes talents."

L’objectif ? Trouver un accord avant que la situation ne s’enlise ou qu’un concurrent ne frappe plus fort à la porte. Car si l’Euro U17 a été une formidable vitrine pour le joueur, il a aussi mis l’ASSE face à ses responsabilités. Cet été, le mercato s’annonce long et agité dans le Forez… et le dossier Eymard pourrait bien en être la première grosse alerte.