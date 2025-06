De retour en Ligue 2 après une seule saison en Ligue 1, l'ASSE prépare la saison 2025-2026. L'objectif est clair, remonter directement. Pour ce faire, les Verts construisent déjà leur effectif, et Eirik Horneland s'est montré ferme sur le futur de plusieurs joueurs cadres.

Nous vous l'indiquions, c'est désormais une réalité. Eirik Horneland est impliqué comme jamais dans la construction de son effectif pour la saison 2025-2026. Arrivé l'hiver dernier en remplacement d'Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur norvégien des Verts n'avait pas vraiment pu mettre sa patte sur le groupe de l'ASSE. Après un recrutement estival mitigé (Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Ben Old, Yunis Abdelhamid, Augustine Boakye, Igor Miladinovic), Horneland n'a vu arriver en janvier les seuls Maxime Bernauer et Irvin Cardona. Trop faible pour assurer un maintien en Ligue 1, encore plus avec une assise défensive aussi perméable (77 buts encaissés).

Stassin toujours à l'ASSE ?

Pour son premier été à Saint-Étienne, le Norvégien a donc décidé de prendre les choses en mains. Et rapidement. La fenêtre estivale à peine ouverte, l'ASSE a déjà activé les options d'achats pour conserver Bernauer et Cardona, liés au club jusqu'en 2027 et 2028. Les Verts ont également officialisé mardi l'arrivée de Mahmoud Jaber. Le milieu défensif israélien a signé jusqu'en 2029. Plus encore que sur ces mouvements officialisés, Horneland s'est montré très ferme sur le futur de joueurs cadres du club. Toujours avec un objectif assumé de remonter immédiatement en marchant sur la Ligue 2, l'entraîneur stéphanois s'est exprimé devant les médias à la sortie de la séance de reprise, jeudi 19 juin.

Interrogé, notamment, sur le cas Stassin, le Norvégien n'a pas fait de langue de bois. "Je m’attends à ce que Lucas Stassin soit là pour la saison 2025-2026. Il a 20 ans et est sous contrat pour longtemps avec nous. Le club a dépensé beaucoup d’argent pour l’avoir. Il a pratiqué un excellent football lors des 6 derniers mois. Nous n’avons pas besoin de le convaincre de rester, il est sous contrat, cela dépend de nous, pas de lui", a assuré Horneland au sujet du meilleur joueur de la saison dernière (12 buts, 4 passes décisives). Une manière de garder la main et d'envoyer un message fort à la concurrence. Stassin, sous contrat jusqu'en 2028 et évalué à 18 millions d'euros par Transfermarkt, n'est pas à vendre.

Horneland veut garder Ekwah

Et si le coach des Verts se montre aussi ferme sur le cas de l'attaquant belge, il est probable que le dossier Davitashvili se règle de la même manière. Avec une direction stéphanoise qui n'a pas besoin de vendre et un joueur qui serait amené à respecter la durée de son contrat (2028). Horneland s'est également montré clair sur le cas Pierre Ekwah, prêté la saison dernière par Sunderland avec une option d'achat de six millions d'euros. "Nous essayons de voir si c’est également possible de lever l’option d’achat pour Pierre Ekwah", a-t-il assumé, preuve qu'il souhaite conserver son milieu défensif, même en Ligue 2.

En fin de contrat au 30 juin, Léo Pétrot fait lui aussi partie des dossiers prioritaires pour Horneland, qui souhaite conserver son latéral gauche malgré, semble-t-il, la réticence du club. Enfin, le Norvégien a clairement ouvert la porte à un départ d'Yvann Maçon, actuellement avec la Guadeloupe pour disputer la Gold Cup. "On verra s’il est dans le projet. Certains joueurs iront chercher un nouveau projet", a dit de lui Horneland dans des propos rapportés ce jour par Le Progrès. Définitivement, la preuve que le coach des Verts a pris la main sur le mercato du club, qui souhaite de son côté se montrer ferme à l'égard de ses plus grosses valeurs marchandes, qui pourraient bel et bien rester en Ligue 2. Plus que jamais, l'objectif est clair pour l'ASSE : la remontée immédiate.