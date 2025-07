L’AS Saint-Étienne se heurte à une situation délicate à deux semaines de la reprise de la Ligue 2. Trois joueurs importants – Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Pierre Ekwah – n’ont pas encore participé pleinement à la préparation. Leur absence sur le terrain perturbe le travail collectif et complique la stratégie de recrutement.

Depuis le début de l’été, l’attaque stéphanoise manque d’efficacité. La lourde défaite face au Paris FC (0-3) en amical a mis en lumière ce déficit, malgré plusieurs occasions non concrétisées. Ben Old a trouvé la transversale, Miladinovic a vu sa frappe contrée et Duffus a touché le haut de la cage. Mais aucune de ces tentatives n’a abouti, confirmant l’absence d’un véritable point d’appui offensif.

Ce rôle devait revenir à Lucas Stassin, recruté l’an dernier pour incarner le buteur titulaire de l’équipe. Mais l’attaquant belge n’a pas encore joué la moindre minute de cette préparation. En convalescence après une intervention chirurgicale, il devrait également manquer le premier match de championnat, selon Le Progrès. Sa situation pèse lourd dans les plans d’Horneland qui doit composer sans sa principale arme offensive.

Sur le plan du mercato, le club a une position claire : Stassin n’est pas à vendre, sauf offre exceptionnelle estimée autour de 20 millions d’euros. Le joueur, lui, ne pousse pas au départ et poursuit sa reprise sans chercher le bras de fer. Mais sportivement, son absence oblige le staff à bricoler, à tester plusieurs associations offensives et à retarder la mise en place d’un onze type.

Davitashvili : un joueur en instance de départ, mais sans offre

Le cas de Zuriko Davitashvili est plus complexe. Le milieu offensif géorgien n’a pas foulé la pelouse contre le Paris FC et ne semble pas pleinement impliqué dans la préparation. Lors de ses rares apparitions en amical, il a alterné entre actions intéressantes et séquences beaucoup moins convaincantes.

Le joueur souhaite quitter le Forez. Il attend des propositions concrètes de clubs intéressés par son profil, mais aucune offre officielle n’est parvenue jusqu’ici. Cette incertitude influence négativement la préparation : Horneland ne peut pas s’appuyer sur un élément dont l’avenir est flou, et le club ne peut pas compter sur un éventuel transfert pour renforcer d’autres secteurs.

Résultat : Davitashvili occupe une place dans l’effectif sans réellement contribuer, et empêche indirectement l’ASSE de boucler d’autres arrivées offensives.

Ekwah : des prétentions qui bloquent son départ

Pierre Ekwah, lui aussi absent des dernières rencontres, suscite l’intérêt de plusieurs formations. Mais les discussions sont freinées par des exigences financières élevées, à la fois du côté du joueur et de celui du club, qui souhaite récupérer une somme conséquente en cas de transfert.

En attendant, Ekwah reste dans l’effectif (sans qu'il n'y soit aperçu...), sans certitude sur son rôle futur. Cette situation limite les ajustements possibles au milieu de terrain, alors que l’ASSE a besoin d’une base solide pour lancer la saison dans de bonnes conditions.

Un impact direct sur la préparation et le mercato

Ces trois dossiers, chacun pour des raisons différentes, compliquent la tâche d’Horneland et de sa direction sportive. Le staff doit préparer une saison importantissime avec un effectif incomplet. Tactiquement, l’absence de Stassin empêche de roder le secteur offensif. La situation de Davitashvili crée un déséquilibre dans la rotation, tandis qu’Ekwah occupe un poste qui pourrait être libéré pour un profil plus adapté au projet actuel.

Sur le plan du recrutement, ces incertitudes retardent certainement la signature de nouvelles recrues. Tant que des départs ne sont pas actés, l’ASSE doit gérer son effectif avec prudence, au risque de voir certaines pistes s’éloigner.

Avec une ambition claire de jouer la montée, l’AS Saint-Étienne ne peut pas se permettre de perdre encore du temps. La résolution rapide de ces trois situations devient un enjeu prioritaire pour aligner une équipe compétitive dès la première journée de Ligue 2.