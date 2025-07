Formé à l’AS Saint-Étienne, Mathis Amougou (voir portrait ici) poursuit sa progression à Strasbourg, où il s’est confié sur son parcours, ses ambitions et son style de jeu. Un retour sur les premiers pas prometteurs d’un pur produit du centre stéphanois.

Le jeune milieu de terrain n’oublie pas ses racines stéphanoises, mais c’est bien l’expérience anglaise qui a forgé son caractère. Arrivé à Chelsea en janvier dernier, Mathis Amougou a baigné dans un environnement d’excellence.

« Je ne retiens que du positif de mes quelques mois passés à Chelsea. Quand tu côtoies au quotidien des joueurs de niveau mondial, tu ne peux qu'apprendre et en ressortir grandi », confie-t-il aux Dernières Nouvelles d'Alsace.

Une déclaration qui résume la maturité du joueur, déjà perceptible dans son passage à l’ASSE. Véritable sentinelle moderne, Amougou a toujours mis en avant sa vision du jeu et sa rigueur. Des qualités qu’il entend désormais faire fructifier au sein du Racing Club de Strasbourg.

Mathis Amougou, un style de jeu taillé pour Strasbourg

Sous les ordres de Liam Rosenior, nouveau technicien du RCSA, Amougou semble avoir trouvé un terrain d’expression adapté à son profil. « Le coach m’a expliqué ce qu’il attendait de moi, avec cette langue du football que je parle aussi. Avoir le ballon, imposer un jeu de possession, ça me correspond tout à fait. »

Déjà lancé dans le grand bain lors d’un match amical face à Nancy, le joueur formé à L'Étrat a convaincu. S’il reconnaît qu’il lui faut encore un peu de temps pour s’adapter, son intégration semble réussie, notamment grâce aux liens déjà noués avec plusieurs anciens coéquipiers de sélection comme Tidiane Diallo, Mamadou Sarr ou Rayane Messi.

Un héritage à assumer, un potentiel à révéler

Amougou ne se défile pas. En succédant à Habib Diarra (parti à Sunderland) et Andrey Santos (retourné à Chelsea), il sait qu’il aura un rôle-clé à jouer au cœur du jeu. Mais le jeune homme ne tremble pas : « Je viens comme je suis, avec mes qualités que je mets au service de l’équipe. Je suis un joueur technique, je veux faire la passe juste, j’aime courir, défendre, attaquer, je ne compte pas les efforts. »

Dans un contexte favorable à son développement, le natif de l’ASSE espère franchir un nouveau palier. Le Racing semble vouloir lui accorder du temps de jeu, tandis que son exigence et son sens collectif devraient rapidement séduire les supporters alsaciens… et peut-être éveiller l’attention de clubs plus huppés à moyen terme. Une trajectoire ascendante qui rappelle celle d’un certain Mahdi Camara, lui aussi propulsé par les Verts.