Prêté par l’ASSE, Enzo Mayilla a signé un but décisif lors du match rejoué entre Aubagne et Avignon au 6ᵉ tour de la Coupe de France. Après les incidents du dernier match de coupe de France, le jeune attaquant stéphanois a su répondre sur le terrain.

Le football a repris ses droits. Ce mercredi soir, le SC Aubagne Air Bel retrouvait le FC Avignon pour rejouer le 6ᵉ tour de la Coupe de France, après l’interruption du premier match à la suite d’incidents entre supporters. Menant 3-1 lors de la première opposition, les hommes d’Aubagne n’ont cette fois laissé aucune place au doute. Sérieux, appliqués et dominateurs, ils se sont imposés logiquement 3-0 face à une formation d’Avignon (R2) dépassée.

Enzo Mayilla (ASSE) buteur avec Aubagne en Coupe de France

Entré en cours de jeu, Enzo Mayilla, prêté par l’AS Saint-Étienne, a scellé la victoire de son équipe en inscrivant le troisième but. Une belle récompense pour l’attaquant formé au centre de formation des Verts, qui confirme son adaptation au sein du club marseillais. Dans un contexte tendu, le jeune Stéphanois a su garder la tête froide pour offrir un succès net à son équipe et valider la qualification pour le 7ᵉ tour.

Le SCAAB, pensionnaire de National 1, s’est montré à la hauteur de l’événement. En plus d’avoir su digérer les incidents du week-end dernier, les joueurs d’Aubagne ont affiché une solidarité et une rigueur exemplaires. L’équipe continue ainsi son beau parcours dans la compétition, symbole d’une dynamique positive malgré les turbulences.

Les incidents d’Aubagne-Avignon, un triste épisode

Le premier affrontement entre les deux équipes, disputé dimanche dernier, avait pourtant bien commencé. Aubagne menait 3-1 avant que des échauffourées n’éclatent dans les tribunes. Selon La Provence, des altercations entre supporters ont nécessité l’intervention des CRS et provoqué l’arrêt définitif de la rencontre. Les joueurs, impuissants, avaient tenté de calmer la situation depuis la pelouse.

Ces tristes événements avaient jeté une ombre sur la compétition. Le match rejoué s’est, cette fois, déroulé dans un climat apaisé, permettant aux acteurs de se concentrer uniquement sur le jeu.

Prochain rendez-vous pour Mayilla et Aubagne

Grâce à cette victoire, le SC Aubagne Air Bel poursuit sa route en Coupe de France. Le club affrontera AC Seyssinet (N3) ce samedi 15 novembre à 14h00. Une nouvelle occasion pour Enzo Mayilla de briller sous ses nouvelles couleurs et d’enchaîner les performances positives.

Le jeune attaquant continue de progresser loin du Forez, avec l’objectif de revenir plus fort à Saint-Étienne.