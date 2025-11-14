L’AS Saint-Étienne (ASSE) s’attaque à un nouveau défi en Coupe de France. Ce samedi, les Verts se déplacent à Dijon pour affronter Quetigny lors du 7ᵉ tour de la compétition. Mais quel est le réel objectif des Verts dans cette compétition. Questionné, Eirik Horneland et Brice Maubleu ont donné leur avis.

Brice Maubleu, gardien de l’ASSE : "Quel objectif en Coupe de France pour les Verts ? On n'a pas vraiment abordé le sujet. L'objectif, c'est de passer ce tour. L'année dernière, c'était la semaine où Olivier Dall'Oglio avait été viré. C'est Laurent Huard (Directeur du Centre de Formation de l'ASSE) qui avait pris les rênes. Je crois que l'année d'avant, c'était le même cas. (suite au licenciement de Laurent Batlles). On n'a pas vraiment parlé d'objectif. On veut vraiment juste passer celui-là et essayer d'aller le plus loin possible."

Une belle fenêtre pour les jeunes

Brice Maubleu, gardien de l’ASSE : "Sur ce tour, il y a les internationaux qui ne sont pas là. Ça va permettre à pas mal de joueurs qui ne jouent pas forcément d'habitude de pouvoir s'exprimer. Vous allez peut-être aussi les découvrir. C'est des joueurs qui ont joué avec la Réserve depuis le début de saison. Des jeunes joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Ça va leur donner la possibilité de se montrer aussi."

L'ASSE se doit de passer ce tour

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE : "L'objectif en Coupe de France, c'est toujours de gagner le prochain match. On va commencer par cet objectif pour samedi. C'est comme ça qu'on doit affronter cette compétition, de gagner le match qui se présente à nous. Il faut éviter de finir le temps réglementaire sur un match nul pour éviter d'avoir recours à la chance. On espère aller le plus loin possible dans cette compétition. Ça va commencer samedi et on espère que c'est un match et une compétition qui vont nous aider à construire aussi pour le reste de la saison."



Pas de stress à avoir pour les Verts

L'entraineur de l'ASSE ne compte pas attendre la séance de tirs aux buts : "Les tirs au but travaillés à l'entrainement ? Pour être honnête, pour le moment, on n'a pas encore travaillé cette partie-là. Je ne me suis pas encore projeté là-dessus, mais il nous reste encore un jour d'entraînement et sans doute qu'on devrait mettre ça à notre programme. J'espère surtout qu'on mettra assez de rythme dans cette rencontre pour faire la différence et éviter d'avoir recours aux pénaltys."

Source : Conférence de presse