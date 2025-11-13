Assurés de ne pas se rendre à la Coupe du Monde 2026, Mahmoud Jaber et Israël disputaient un match amical face à la Lituanie ce jeudi. Le milieu de l’ASSE pouvait effectuer son retour après avoir manqué les dernières échéances de sa sélection. Résumé de la rencontre.

Arrivé cet été dans le Forez, Mahmoud Jaber n’avait plus rejoué avec sa sélection nationale depuis sa signature à l’ASSE. Le milieu israélien était blessé lors de la trêve de septembre suite à un tacle reçu face à Grenoble. Il avait alors été contraint de renoncer aux rencontres de sa nation.

Un mois plus tard, il avait pris part au rassemblement de sa sélection avant de s’en aller juste avant le voyage en Norvège. Géné physiquement, Mahmoud Jaber avait préféré ne pas jouer avec Israël et avait alors réintégré le groupe d’Eirik Horneland plus tôt que prévu.

Passeur décisif à Troyes le week-end passé, Mahmoud Jaber n’a pour l’heure plus eu de pépin physique et a pu retrouver ses coéquipiers en sélection. Israël affrontait la Lituanie en amical avant de terminer sa campagne de qualifications à la Coupe du Monde 2026. Avec 6 points de retard et un match de plus que l’Italie, 2ᵉ de sa poule, Israël est d’ores et déjà assuré de ne pas se rendre en Amérique du Nord l’été prochain.

Jaber reste sur le banc

Ce jeudi soir, Israël se rendait en Lituanie, qui se trouve dans la poule de Malte, où évolue Irvin Cardona. Les israéliens disputaient alors un match amical à 3 jours de terminer leur phase de qualifications à la Coupe du Monde.

Au coup d’envoi, Mahmoud Jaber était sur le banc et a assisté au match nul 0-0 entre les lituaniens et ses coéquipiers sans pénétrer sur la pelouse. Le milieu de l’ASSE est resté sur le banc durant l’intégralité de la rencontre et devra encore attendre avant de reporter un maillot qu’il n’a plus porté depuis plusieurs mois.