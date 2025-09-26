Ce vendredi, le 8ᵉ épisode de la saison 2025-2026 de Ligue 2 débutait par cinq rencontres à 20h. Après une journée disputée en semaine, 10 équipes n’avaient le droit qu’à 3 jours de repos avant d’être à nouveau sur le pont. Résumé des rencontres disputées ce soir.

Après son succès probant face à Clermont (4-1), Reims se déplace chez le promu Nancéen. Une semaine après sa défaite à Geoffroy Guichard, Reims vise un succès à l’extérieur face à une équipe qui se trouve juste derrière au classement. Vainqueurs 2-1 à Annecy, mardi, les nancéiens comptent le même nombre de points que leur adversaire du soir. Grâce à son large succès face au CF63, le Stade de Reims est devant l’ASNL au goal-average.

Troisièmes au classement, les pallois emmenés par Anthony Briançon affrontent Rodez ce vendredi soir. Après une lourde défaite face au Red Star, Pau s’est relancé en s’offrant une large victoire 3-0 à Boulogne et a confirmé en battant Laval 1-0 mardi. Le RAF de son côté sort d’une victoire renversante à Bastia. Menés 2-0, les ruthénois se sont imposés 3-2 et ont fait le plein de confiance avant d'accueillir le Pau FC.

Les bastiais, bons derniers de Ligue 2 avec 2 points pris sur 21 possibles, doivent rapidement lancer leur saison. Les corses se déplacent à Grenoble, 17ème avec 3 points d’avance sur le club de l’île de beauté. Le GF38 s’est incliné ce mardi au Mans malgré une supériorité numérique pendant plus de 70 min et espère se relancer devant son public.

Les Manceaux souhaitent confirmer ce succès précieux à 10 contre 11 sur la pelouse de Clermont ce vendredi soir. Promu en Ligue 2 cette saison, Le Mans est pour l’heure dans le ventre mou du championnat comme les Auvergnats. La victoire obtenue mardi soir va permettre au club sarthois de prendre de la confiance dans une saison ou le maintien est l’objectif fixé.

Troyes principale menace pour l’ASSE en Ligue 2 ?

Enfin, le second du Championnat, Troyes, accueille Annecy ce vendredi. Le club de l’Aube fait partie des principaux concurrents de l’ASSE pour la montée en Ligue 1 et réalise un début de saison solide. L’ESTAC espère rester au contact du club stéphanois et lui mettre la pression en s’imposant face aux Savoyards. Un succès qui leur permettrait de passer provisoirement devant les stéphanois.

Résumé des 5 rencontres du soir

Nancy 0-1 Reims (Salama)

Grenoble 0-0 Bastia

Troyes 3-1 Annecy (El Idrissy, Assoumou, Bentayeb - Tiendrébéogo)

Rodez 1-2 Pau (Benchamma - CSC, Sadik)

Clermont 1-1 Le Mans (Socka Bongué - Vercruysse).