Ce vendredi 3 octobre marquait le début de la 9e journée de Ligue 2, la dernière avant la trêve internationale. Avant les trois matches de samedi, dont l'ASSE qui se déplace à Montpellier, six rencontres avaient lieu ce soir. Avec plusieurs conséquences au classement. Résumé.

Le championnat 2025-2026 de Ligue 2 atteint la fin de son premier quart. Battue par Guingamp pour la première fois de la saison samedi dernier, l'ASSE enchaîne par un nouveau choc avec un déplacement à Montpellier (7e, 11 points), relégué de Ligue 1. Un match programmé en clôture de la 9e journée, ce samedi (20 h), juste avant la trêve internationale. Si les Verts ne jouent que demain, six rencontres ont eu lieu ce vendredi en ouverture. Avec des conséquences au classement avant les deux prochaines semaines de pause.

Le Mans - Troyes (leader de ligue 2)

Nouveau leader de Ligue 2 depuis la défaite d'Eirik Horneland et ses hommes, Troyes se déplace au Mans avec un statut à assumer. Sur la pelouse du promu, 13e avec 9 points, l'équipe de Stéphane Dumont veut enchaîner un cinquième succès de rang après ses victoires face à Nancy (3-0), Guingamp (5-2), le Red Star (1-3) et Annecy (3-1). Des matches très prolifiques pour la meilleure attaque du championnat avec l'ASSE (17 buts en huit matches).

En face, à domicile, Le Mans veut réaliser un coup et poursuivre sa série d'invincibilité (deux nuls, une victoire). Pour cela, les joueurs de Patrick Videira doivent sortir le match quasi parfait face à des Troyens qui impressionnent.

Score : Le Mans 2 - 2 Troyes

Buteurs : Harhouz (62') ; Calodat (90+2') / Bentayeb (73', 75')

Pau - Clermont

Eux aussi ne sont pas loin d'être irrésistibles en ce début de championnat. Troisième avec 17 points, à égalité avec l'ASSE, le Pau FC veut conserver sa place sur le podium. Pour cela, au Noust Camp, les hommes de Nicolas Usaï reçoivent Clermont, plus à la peine depuis l'entame de la saison (10e, 10 points), avec l'ambition de s'offrir un quatrième succès consécutif. Preuve de la très grande forme paloise, les Béarnais sont les seuls - avec Troyes - à avoir réaliser un 9/9 sur la dernière semaine à trois matches.

De son côté, Clermont doit passer la seconde après un début d'exercice mitigé. Avec deux victoires, quatre nuls et deux défaites, les Auvergnats sont irréguliers et cela se traduit dans les derniers résultats du club : défaite face à l'ASSE et Reims, nuls face à Laval et Le Mans et victoire face à Rodez. Un succès du CF63 pourrait lui permettre de passer la trêve internationale dans la première moitié de tableau.

Score : Pau 3 - 1 Clermont

Buteurs : Sadik (12') ; Versini (22', 33') / K. Bamba (81')

Guingamp - Nancy

Tombeur de l'ASSE à Geoffroy-Guichard samedi (2-3), En Avant Guingamp (6e, 13 points) dispose désormais d'un statut particulier en Ligue 2. Celui d'avoir fait tomber l'équipe invaincue jusqu'alors. Une nouvelle image que les Bretons vont devoir assumer dès ce vendredi, alors qu'ils peuvent, en cas de victoire face à Nancy (8e, 11 points), grimper dans le top 5.

En face, les promus nancéiens sont plutôt dans le dur après leur entame de saison quasi parfaite. Battus sur trois de leurs cinq dernières sorties (un nul, une victoire), les hommes de Pablo Correia veulent repartir de l'avant.

Score : Guingamp 2 - 2 Nancy

Buteurs : Gomis (60') ; Mafouta (85') / Ouotro (53') ; Fdaouch (78')

Annecy - Laval

Pour son dernier match délocalisé (à Dijon) avant de retrouver son Parc des Sports (pour la réception de l'ASSE le 25 octobre), Annecy reçoit Laval. L'équipe de Laurent Guyot veut relever la tête après une semaine dernière difficile et deux défaites face à Nancy (1-2) et à Troyes (3-1). D'autant plus que les Annéciens, 14es avec 8 points, affrontent un concurrent direct.

En effet, en face, Laval ne compte qu'un point de retard et fleurte avec la zone rouge. Après leur nul inaugural arraché face aux Verts (3-3), les Mayennais sont dans le dur et ont perdu leurs trois matches de la semaine dernière. Le tout sans inscrire le moindre but (0-3 face à Amiens, 0-1 face à Pau et Montpellier). Un match déjà important pour les deux clubs, qui ambitionnent de remonter au classement.

Score : Annecy 0 - 0 Laval

Buteurs :

Amiens - Boulogne

Humiliés à Dunkerque (6-2) après avoir perdu face à l'ASSE (0-1), Amiens traverse une période difficile, avec cinq points pris sur les 15 derniers possibles qui ont fait descendre l'équipe d'Omar Daf à la 12e place (9 points). Au Stade de la Licorne, les Picards sont dans l'obligation de réagir face à Boulogne.

De leur côté, les promus sont avant-derniers (6 points) et payent une certaine irrégularité, avec deux victoires et trois défaites sur les cinq derniers matches. Auteurs d'un match plein sur le terrain de Montpellier (1-3), ils se sont ensuite inclinés à domicile lundi face au Red Star (1-2). De nouveau sur le pont dès ce vendredi, les Nordistes peuvent sortir de la zone rouge en cas de victoire.

Score : Amiens 0 - 1 Boulogne

Buteurs : Pinot (49')

Bastia (lanterne rouge de ligue 2) - Dunkerque

Eux, quoi qu'il arrive, resteront dans la zone rouge pendant la trêve internationale. Lanterne rouge, le SC Bastia vit un début de saison cauchemardesque, avec 3 points pris en huit matches et toujours aucune victoire. Face à Dunkerque, les Corses seraient bien inspirés d'enfin ouvrir leur compteur de succès, sous peine de déjà prendre un sacré retard sur le premier non-relégable.

En face, Dunkerque (11e, 9 points) débarque sur l'île de Beauté en pleine confiance après sa démonstration de samedi dernier face à Amiens (6-2). Les Nordistes pourront s'appuyer sur leur attaquant Marco Essimi, auteur d'un magnifique triplé, pour enchaîner un deuxième succès de rang.

Score : Bastia 0 - 0 Dunkerque