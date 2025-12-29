Ancien joueur marquant de l'ASSE, Yohan Mollo se reconvertit. L’ex-ailier va officier comme consultant TV pour la Kings World Nations 2026, diffusée sur France 4.

Passé par l’AS Saint-Étienne entre 2013 et 2015, Yohan Mollo a laissé le souvenir d’un joueur offensif talentueux et percutant. Auteur de 9 buts et 13 passes décisives en 78 apparitions sous le maillot vert, il avait contribué aux bons résultats du club durant cette période. Depuis, sa trajectoire a pris des chemins plus sinueux : Russie, Grèce, Angleterre,… avant de finir par évoluer dans les divisions inférieures françaises.

Mais à 36 ans, Mollo ne raccroche pas complètement avec le football. S’il a récemment pris part à la Kings League version clubs, en jouant pour l’équipe Karasu, l’ancien international espoir français va désormais s’illustrer… derrière le micro.

Mollo, Consultant pour la Kings World Nations 2026

L’édition mondiale de la Kings League aura lieu au Brésil du 3 au 17 janvier 2026. Cette fois, ce sont des sélections nationales composées d’ex-professionnels et de profils atypiques qui vont s’affronter dans une ambiance spectaculaire. L’équipe de France sera notamment emmenée par Adil Rami, capitaine de la sélection tricolore, et par Giannelli Imbula, ancien joueur de l’OM.

Aux côtés de Fabien Lévêque, c’est donc Yohan Mollo qui assurera les commentaires des matchs des Bleus, tous diffusés sur France 4. Une première expérience médiatique d’envergure pour l’ex-Stéphanois, connu pour son franc-parler et son sens du spectacle.

La France dans un groupe relevé

Les Bleus évolueront dans le groupe C avec l’Italie (match le 3 janvier), l’Algérie (6 janvier) et la Pologne (11 janvier). Seuls les deux premiers se qualifieront pour les quarts de finale. L’occasion pour Mollo d’offrir un nouveau regard sur le jeu, tout en continuant à faire vivre sa passion pour le ballon rond.

Avec cette reconversion, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour l’ancien ailier de l’ASSE. Si sa carrière de joueur a connu des hauts et des bas, celle de commentateur pourrait bien révéler une autre facette de son talent.

Source : France Télévisions