Solide, invaincue et leader offensif de Ligue 2, l’ASSE affiche pourtant une faiblesse persistante : ses entames de match trop timides. Un point à surveiller avant la réception de Guingamp.

Tout va (presque) pour le mieux à Saint-Étienne. Vainqueurs à Amiens ce week-end (0-2), les Verts ont enchaîné une cinquième victoire en sept journées, portant leur total à 17 points (5V, 2N). L’ASSE reste invaincue, possède la meilleure attaque du championnat (15 buts), et la deuxième meilleure défense (7 buts encaissés), seulement devancée par Pau et Troyes (6 buts).

Mais derrière ce bilan flatteur se cache une fragilité récurrente : les débuts de match.

Une entame de match ASSE encore trop prudente

Depuis plusieurs semaines, les Stéphanois tardent à se mettre en route. Face à Amiens, il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir les hommes d’Eirik Horneland hausser le ton. Contre Reims, il avait fallu 30 minutes avant que Stassin n’ouvre le score contre le cours du jeu. Même schéma à Clermont, où l’ASSE a été surprise juste avant la mi-temps.

Ce scénario se répète : aucun but inscrit par les Verts lors des 15 premières minutes cette saison. Une donnée révélatrice pour une équipe pourtant dominante au classement. Si aucun but n’a été encaissé dans ce laps de temps, cela n’efface pas les difficultés à entrer dans ses matchs.

Un problème que le coach Eirik Horneland n’ignore pas. Il l’a d’ailleurs souligné à plusieurs reprises, souhaitant voir son groupe imposer plus rapidement son intensité.

Analyse des temps forts et faibles de l’ASSE

L’analyse chronologique des buts inscrits et encaissés par l’ASSE sur les 7 premières journées confirme ce profil diesel :

0-15e min : 0 but marqué / 0 encaissé

: 0 but marqué / 0 encaissé 16-30e min : 3 buts marqués / 1 encaissé

: 3 buts marqués / 1 encaissé 31-45e min : 3 buts marqués / 3 encaissés

: 3 buts marqués / 3 encaissés 46-60e min : 5 buts marqués / 0 encaissé (meilleure période offensive)

: 5 buts marqués / 0 encaissé (meilleure période offensive) 61-75e min : 2 buts marqués / 1 encaissé

: 2 buts marqués / 1 encaissé 76-90e min : 2 buts marqués / 2 encaissés

Le constat est limpide : l’ASSE accélère après la pause, avec 5 buts inscrits entre la 46e et la 60e minute. La mi-temps semble agir comme un levier psychologique fort pour ce groupe.

Côté défense, si la solidité est au rendez-vous en début de match, la fin de première période et la dernière demi-heure restent des moments vulnérables avec 5 des 7 buts encaissés sur ces phases.

Recevoir Guingamp avant de se projeter vers la Mosson

L’ASSE recevra Guingamp ce samedi à 20h avec l’ambition de conserver son invincibilité. Ce sera l’occasion d’observer si les Verts parviennent enfin à corriger leurs débuts timorés. Ensuite, un déplacement délicat à Montpellier les attend avant la trêve internationale.

En face, Guingamp est une équipe imprévisible, mais joueuse. Un adversaire idéal pour tester la capacité des Stéphanois à prendre le jeu à leur compte dès le coup d’envoi. Car si les planètes semblent alignées pour l’instant, mieux vaut éviter de trop jouer avec le feu.