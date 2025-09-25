L’ASSE a assuré l’essentiel à Amiens ce mardi soir. Dans un match globalement maîtrisé, il aura fallu attendre la fin de la partie pour voir les Verts prendre les devants. Voici les enseignements à tirer de cette 3ᵉ victoire consécutive.

Dans un match disputé, l’AS Saint-Étienne a su faire la différence en fin de partie grâce à un Lucas Stassin opportuniste. Longtemps accrochés par une équipe amiénoise disciplinée et portée par Paul Bernardoni, les Verts ont fait preuve de patience avant d’être récompensés à la 78e minute. Après une première période équilibrée, mais globalement dominée par les Stéphanois, Davitashvili a trouvé le poteau avant de délivrer la passe décisive sur le but vainqueur. Solides défensivement et réalistes dans les moments importants, les hommes d’Eirik Horneland s’imposent 1-0 et confirment leur statut de leader en Ligue 2.

Un clean sheet qui confirme la solidité

Cette victoire s’est construite avant tout sur une base défensive solide. Gautier Larsonneur, rarement inquiété, mais vigilant sur les frappes amiénoises, enregistre un nouveau clean sheet. La charnière et l’organisation collective ont parfaitement contenu les offensives adverses.

1 mois après son dernier clean sheet, Gautier Larsonneur signe son 3ᵉ match sans prendre de but cette saison. Les Verts ont su se montrer solides pour contenir les amiénois lors de leurs temps forts. Dans une saison longue et exigeante, cette capacité à garder sa cage inviolée constitue un atout majeur dans la quête de la montée.

Peu de turnover, la fatigue en embuscade

Face à Amiens, Horneland a choisi de maintenir une ossature stable, sans bouleverser son onze type. Une stratégie payante sur ce match, mais qui pourrait poser question à l’approche du prochain rendez-vous contre Guingamp.

Avec trois matchs en une semaine, la fraîcheur physique pourrait être un enjeu crucial, surtout face à une équipe bretonne réputée pour son intensité. Le coach norvégien a notamment laissé Cardona et Duffus sur le banc durant l’intégralité de la rencontre. Avec seulement deux changements effectués tardivement, Eirik Horneland n’a pas reposé ses titulaires lors de cette partie. Un choix qu'il a assumé en conférence de presse.

L’ASSE patiente et méthodique

Le succès à la Licorne illustre aussi une qualité précieuse : la patience. Loin de se précipiter malgré les occasions manquées en première période, les Verts ont continué à imposer leur rythme et à user la défense picarde. Symbole d’une équipe sûre de sa force et capable de gérer les temps faibles. La délivrance est venue de Lucas Stassin. Sur une action de Davitashvili, le belge a parfaitement suivi pour tromper Bernardoni et offrir un succès précieux à l’ASSE.

En s’imposant avec sérieux et maîtrise, Saint-Étienne confirme qu’il a toutes les armes pour tenir son rang et viser la montée directe. Les stéphanois montrent qu’ils savent remporter et gérer tous types de rencontres, qu’elles soient ouvertes ou fermées. Cette maîtrise des débats est essentielle pour assumer un statut de favori incontesté.