L’ASSE a réussi a se qualifier pour les barrages, au bout des tirs aux buts face à Rodez. Après un match nul et vierge, où les Verts n’avaient pas réussi a apporter le danger sur la cage de braat, les stéphanois ont mis fin à une série de matchs perdus lors de la séance de tirs aux buts.

L’AS Saint-Etienne (ASSE) retrouvait Rodez ce vendredi dans un contexte qui rappelait fortement la saison 2023-2024. Comme deux ans auparavant, les Verts devaient éliminer le RAF pour continuer à croire à une montée en Ligue 1. Après leur défaite en championnat dans l’Aveyron, les hommes de Philippe Montanier abordaient cette rencontre avec une énorme pression sur les épaules.

Le début de match est équilibré, mais Rodez se procure la première grosse occasion. Sur une longue touche mal dégagée par la défense stéphanoise, Younoussa tente sa chance de loin et trouve le poteau de Larsonneur. Une alerte sérieuse pour les Verts. Saint-Étienne répond ensuite par des transitions rapides. Servi après un bon mouvement collectif, Davitashvili se crée une situation intéressante mais sa frappe passe à côté.

En fin de première période, Rodez croit encore pouvoir faire la différence. Lancé dans la profondeur, Arconte prend de vitesse Bernauer avant de buter sur un excellent Larsonneur. Le score reste nul à la pause malgré plusieurs occasions franches des deux côtés.

Au retour des vestiaires, l’ASSE hausse le ton et domine davantage territorialement. Sur corner, Julien Le Cardinal passe tout près de faire exploser Geoffroy-Guichard avec une tête qui frôle la barre. Mais Rodez ne renonce pas et Benchamma manque à son tour une énorme opportunité dans les dernières minutes.

Alors que la prolongation semble inévitable, Moueffek voit sa tentative repoussée miraculeusement par Braat. La qualification se joue finalement aux tirs au but, où les Stéphanois ont pu compter sur un grand Brice Maubleu pour s’imposer et filer vers les barrages.

Maxime Bernauer revient très bien

De retour fin avril après son opération du ménisque en janvier, Maxime Bernauer semble avoir rapidement atteint son meilleur niveau. Face à Rodez, le défenseur stéphanois a encore montré des signes très encourageants. Surtout, son association avec Julien Le Cardinal prend de plus en plus d’épaisseur. Les deux joueurs dégagent une vraie complémentarité dans la relance et dans la gestion de la profondeur.

Une montée en puissance qui n’est pas anodine puisqu’elle pousse désormais Mickaël Nadé sur le banc. Pourtant, le défenseur formé au club avait disputé 33 matchs de Ligue 2 sur 34 avant cela. Le choix fort de Philippe Montanier semble aujourd’hui assumé. Et au vu de cette dernière sortie de Bernauer, il devient difficile de lui donner tort.

La créativité de Boakye a manqué à l’ASSE

Suspendu pour cette rencontre, Augustine Boakye a laissé un vide évident dans l’animation offensive stéphanoise. Remplacé par Davitashvili dans un rôle plus axial, l’ASSE a perdu en spontanéité et en créativité entre les lignes. Le Géorgien reste un ailier de percussion, pas un véritable organisateur du jeu.

Résultat : les Verts ont longtemps manqué d’idées dans les trente derniers mètres malgré une domination territoriale assez nette. Les transitions étaient moins fluides et les connexions avec Stassin ou Cardona moins naturelles. Boakye apporte cette capacité à casser des lignes par la passe ou la conduite de balle. Son absence a rappelé à quel point il était devenu essentiel dans l’équilibre offensif de cette équipe.

L’ASSE met fin à une véritable malédiction

Cette qualification dépasse largement le simple cadre d’un barrage remporté. En battant Rodez aux tirs au but, l’ASSE a enfin mis fin à une terrible série noire dans cet exercice. Les Verts n’avaient plus remporté de séance depuis janvier 2016 face à Raon-l’Étape.

Depuis, les désillusions s’étaient accumulées : Rodez en Coupe de France 2022-2023, Auxerre lors du traumatisme des barrages 2021-2022, ou encore Troyes en Coupe de France en 2018.

Cette fois, le scénario a tourné du bon côté. Et Brice Maubleu y est pour beaucoup. Le gardien stéphanois devient le premier véritable héros d’une séance de tirs au but depuis Stéphane Ruffier. Un symbole fort pour une équipe qui semble enfin capable de briser certains vieux démons.

Désormais, deux finales attendent les Verts dans leur quête de montée. Reste maintenant à savoir quelle équipe l’ASSE devra affronter pour atteindre la Ligue 1.