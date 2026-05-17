Dans sa chronique publiée par Le Progrès après la qualification de l’ASSE face à Rodez, Patrick Guillou a décrit une soirée totalement irrationnelle à Geoffroy-Guichard. L’ancien défenseur stéphanois évoque un club encore vivant malgré un contenu inquiétant et une immense souffrance collective.

Patrick Guillou n’a pas retenu la qualité du match entre l’ASSE et Rodez. Dans sa chronique, l’ancien défenseur des Verts préfère raconter l’atmosphère si particulière vécue vendredi soir à Geoffroy-Guichard. "Le Chaudron symbolise à merveille le royaume de l’irrationnel", écrit-il d’abord. Consultant pour beIN Sports, Guillou décrit un stade entièrement porté par la peur d’une nouvelle désillusion. "Toujours aussi impressionnant de voir le Peuple Vert serrer les rangs par crainte de subir une nouvelle dépression collective." Pour lui, Saint-Étienne dépasse largement le simple cadre du football. "À Saint-Étienne, le football est une expérience sociale : continuer d’y croire contre toute logique observable." Une analyse qui résume parfaitement l’ambiance électrique d’un play-off disputé sous très haute tension.

Patrick Guillou très critique sur le contenu des Verts

Si la qualification est là, Patrick Guillou reste beaucoup plus sévère sur la prestation stéphanoise. L’ancien défenseur parle même d’une équipe construite dans l’urgence par Philippe Montanier. "Monsieur Bricolage Montanier a monté un onze de bric et de broc pour entretenir l’espoir de jours meilleurs." Guillou estime que les Verts ont affiché trop peu de maîtrise offensive durant la rencontre. "Pendant 90 minutes, ils ont pilonné Quentin Braat sans conviction." Il décrit également des joueurs perdus dans leurs déplacements et incapables de réellement faire basculer le match dans le jeu. "Les uns erraient comme sur les quais de la gare de Châteaucreux. Les autres cherchaient la sortie du musée." Une manière très imagée de souligner les difficultés offensives stéphanoises malgré la domination territoriale.

Maubleu et Nadé transformés en héros du Chaudron

Patrick Guillou retient finalement le rôle décisif de Brice Maubleu et Mickaël Nadé dans cette qualification obtenue aux tirs au but. "Pour cacher le malaise du peignoir, les héroïques Maubleu et Nadé ont trouvé la lumière verte." Le consultant estime que les deux hommes ont sauvé une équipe au bord de la rupture émotionnelle. "Avec une maîtrise émotionnelle, ils ont permis à leurs coéquipiers de traverser cette crise d’angoisse existentielle." Guillou oppose même ces héros inattendus aux cadres offensifs de l’équipe. "Ces héros venus de nulle part pendant que les vedettes officielles se liquéfient sous la pression." Malgré tout, l’ancien Stéphanois veut croire à une nouvelle histoire improbable avant le barrage final. "Le Chaudron adore les causes perdues." Avant cette conclusion pleine d’ironie et d’espoir : "Sainté avance vers la Ligue 1 comme un homme ivre marchant sur l’autoroute. Avec le droit d’espérer."