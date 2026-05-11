Victorieux d’Amiens samedi soir, les Verts ont reprise de la confiance avant de jouer un palyoff vendredi. Après trois défaites de suite, le réveil a cependant été trop tardif pour l’ASSE. Voici les enseignements de la rédaction.

L’AS Saint-Étienne jouait gros ce samedi soir dans un Geoffroy-Guichard en ébullition. Opposés à Amiens, déjà condamné à la relégation, les Verts n’avaient pas d’autre choix que de s’imposer pour continuer à croire à une montée directe en Ligue 1. En parallèle, ils devaient également espérer un faux pas du Mans sur la pelouse de Bastia.

Les Stéphanois ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Dès la 7e minute, Joshua Duffus profite d’un centre de Cardona mal repris par Stassin pour ouvrir le score au second poteau. Dominateurs dans le jeu, les hommes de Philippe Montanier contrôlent ensuite les débats malgré quelques transitions amiénoises dangereuses. Juste avant la pause, Duffus s’offre un doublé après une superbe talonnade de Stassin et permet aux Verts de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance.

Au retour des vestiaires, l’ASSE continue d’attaquer. Davitashvili inscrit le troisième but après un excellent travail collectif initié par N’Guessan et Stassin. Ce dernier est finalement récompensé de son énorme prestation en marquant à son tour, avant qu’Aïmen Moueffek ne clôture le festival offensif en fin de rencontre.

Large vainqueur 5-0, Saint-Étienne a parfaitement rempli sa mission. Mais dans le même temps, Le Mans s’est imposé à Bastia et a validé sa montée directe. Les Verts devront donc passer par les barrages pour espérer retrouver l’élite.

Les Verts se réveillent trop tard et peuvent avoir d’immenses regrets

L’ASSE a parfaitement fait le travail. Une victoire nette, spectaculaire, après trois défaites consécutives qui avaient presque tout compromis. Mais ce réveil arrive trop tard. Pendant que les Verts déroulaient face à Amiens, Le Mans assurait également l’essentiel à Bastia et validait sa montée directe en Ligue 1.

Saint-Étienne, pourra nourrir d’énormes regrets. Car cette équipe avait largement les capacités pour finir dans les deux premiers. Ce sont les dernières semaines, et notamment cette série noire, qui auront coûté cher. Voir l’ASSE terminer sur une démonstration offensive renforce forcément cette frustration. Les Verts devront désormais passer par les barrages, avec l’impression persistante d’avoir laissé filer quelque chose de grand.

L’ASSE bien plus à l’aise en contre-attaque

Cette rencontre a encore confirmé une tendance forte de la saison : l’ASSE est redoutable lorsqu’elle peut attaquer les espaces. Face à une équipe amiénoise qui n’a pas apporté une grande résistance, les Verts ont constamment fait mal en transition.

Cardona, Stassin, Duffus puis Davitashvili ont multiplié les courses verticales et les projections rapides. Les décalages ont été nombreux, les appels parfaitement synchronisés.

Quand Saint-Étienne joue vite vers l’avant, elle devient difficile à contenir. À l’inverse, face à des blocs bas et regroupés, l’équipe a souvent montré ses limites cette saison. Cette capacité à punir en contre pourrait d’ailleurs devenir une arme essentielle dans les barrages à venir.

Bernauer retrouve des sensations, mais l’infirmerie reste une inquiétude

Dans cette soirée contrastée, plusieurs signaux positifs sont à retenir. Maxime Bernauer a affiché un visage rassurant derrière, avec plus d’autorité dans les relances et de sérénité dans les interventions. Une montée en puissance bienvenue avant les échéances décisives.

L’ASSE a aussi enregistré des retours importants, notamment ceux de Moueffek et Davitashvili qui apporteront des solutions supplémentaire. Mais tout n’est pas positif. Joshua Duffus est sorti touché à la cheville, tandis que l’état physique de plusieurs cadres continue d’inquiéter après les pépins récents de Le Cardinal, Pedro ou encore Larsonneur. À l’approche des barrages, la gestion physique du groupe sera capitale.