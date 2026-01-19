Nadir El Jamali s’impose progressivement comme une option crédible à l’ASSE. Le milieu offensif vert monte en puissance et voit son temps de jeu augmenter au fil des semaines. Sans encore avoir marqué, il séduit par son activité, sa polyvalence et sa qualité technique, encore ce samedi contre Clermont (1-0).

Depuis plusieurs rencontres, Nadir El Jamali affiche un visage de plus en plus convaincant. Utilisé dans l’entrejeu ou sur l’aile droite, le jeune Stéphanois répond présent. Son volume de jeu progresse. Son influence aussi. À Geoffroy-Guichard, le milieu offensif a livré une prestation sérieuse, récompensée par une titularisation. Une marque de confiance forte de la part d’Eirik Horneland.

Dans un match important pour l’ASSE, El Jamali a su répondre aux attentes. Disponible, juste techniquement et impliqué dans le pressing, il a participé à l’équilibre collectif. Sans être décisif, il a pesé. Et il s’est même procuré une occasion franche, flirtant avec son premier but sous le maillot vert. Le public ne s’y trompe pas. Sa montée en puissance est visible.

Après la rencontre, le joueur est revenu sur ce moment fort. Une titularisation à domicile qui compte. « C’était un match important ici à Geoffroy-Guichard. On est venu avec l’envie de gagner, aujourd’hui c’est chose faite », confie-t-il. Une victoire sans encaisser de but, symbole d’un collectif plus solide.

Nadir El Jamali (ASSE) savoure la confiance du coach

Aligné d’entrée, Nadir El Jamali n’a pas caché sa satisfaction. Jouer à Geoffroy-Guichard reste une expérience à part. « Je suis très content. Geoffroy-Guichard, ça me fait très plaisir de jouer ici. Je remercie le coach pour la confiance », explique-t-il. Le message est clair. Le joueur sent qu’il compte. Et il veut rendre cette confiance sur le terrain.

Sous les ordres d’Eirik Horneland, l’ASSE cherche à installer une identité claire. Le pressing et l’intensité sont au cœur du projet. El Jamali s’y adapte. À la pause, le discours du coach a porté ses fruits. « Il a fait des petits ajustements sur le pressing, je pense qu’on a été meilleur en seconde mi-temps », analyse le milieu offensif. Un signe de maturité dans la lecture du jeu.

Capable de jouer entre les lignes ou sur un côté, El Jamali apporte une solution supplémentaire dans l’animation offensive. Sa polyvalence devient un atout précieux dans la rotation.

Le premier but en ligne de mire

S’il manque encore une statistique pour confirmer ses bonnes prestations, le joueur en est conscient. Le premier but se fait attendre. « J’étais pas si loin d’inscrire mon premier but. Je vais continuer à travailler », assure-t-il. Lucide et déterminé.

Doté d’un bon pied gauche, El Jamali sait qu’il peut faire la différence. « C’est vrai que j’ai un bon petit pied gauche, donc il faut que j’en profite », glisse-t-il. Travail quotidien à l’entraînement, confiance grandissante, temps de jeu en hausse. Tous les voyants passent doucement au vert.

Si la progression se poursuit, Nadir El Jamali pourrait rapidement devenir un élément régulier de la rotation stéphanoise. Et pourquoi pas plus. L’ASSE tient peut-être là une option offensive capable de surprendre dans les semaines à venir.

Voici la compilation faite par La Mise Au Vert.