Pierre Ekwah est retourné sur le banc de touche à Watford. Mais l'histoire de sa remise en forme cet hiver révèle une anecdote inattendue : l'ancien stéphanois a préparé sa reconversion physique aux côtés de Tony Yoka, champion olympique de boxe, dans une ferme au nord de Londres.

L'histoire est surprenante. Pendant les long mois où Pierre Ekwah cherchait un club après son refus de descendre en Ligue 2 avec l'ASSE, le milieu défensif de 22 ans n'est pas resté inactif. Il s'entraînait à Londres. Aux côtés d'un certain Tony Yoka, champion olympique des super-lourds en 2016 à Rio, qui prépare actuellement son combat contre Lawrence Okolie prévu le 25 avril à Paris.

Une préparation inattendue avec un champion olympique

C'est Tony Yoka lui-même qui a levé le voile sur cette anecdote dans un reportage de L'Équipe. Le boxeur français évoque son passage à Watford pour voir un match de Championship : « Il y a un Français, Pierre Ekwah, qui nous a invités. De septembre à décembre 2025, quand il n'avait pas de club, il s'entraînait avec moi. Nous avons le même préparateur physique. »

Le préparateur en question s'appelle Robin Bhupal. C'est lui qui accompagne Yoka dans sa préparation au Farm Gym de Borehamwood, une salle aménagée dans une ancienne ferme en pleine campagne anglaise, à quelques pâturages de moutons et de chevaux. C'est dans ce cadre atypique qu'Ekwah a trimé pendant plusieurs mois pour maintenir son niveau physique loin de l'ASSE.

Loin des radars, Ekwah a choisi une préparation aux côtés d'un athlète de haut niveau. Déterminé à rebondir.. loin de l'ASSE.

Un retour en Championship laborieux

Arrivé à Watford cet hiver en prêt en provenance de l'ASSE, Pierre Ekwah a eu besoin de temps pour retrouver son niveau de compétition. Malgré une préparation physique intense, la remise en route dans un championnat aussi exigeant que le Championship ne se fait pas du jour au lendemain. Le joueur manque de rythme.

Sa première apparition dans le groupe remonte au 21 février. Une entrée en jeu de onze minutes trois jours plus tard. Puis cinq minutes lors de la journée suivante. Il faut attendre le 17 mars pour voir sa première titularisation, face à Wrexham. Il enchaîne ensuite avec Leicester City et QPR. Trois matchs consécutifs comme titulaire.

Mais début avril, la dynamique s'est inversée. Ekwah est retourné sur le banc lors des deux dernières rencontres contre Charlton et Oxford. Watford n'a pas gagné, concédant un nul avant une défaite. Résultat : les Hornets sont 12e du Championship, à 11 points de Hull City, sixième et dernier qualifié pour les play-offs. À quatre journées de la fin, la montée en Premier League est quasi impossible.

L'avenir d'Ekwah, une question qui reviendra

Sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2029, Pierre Ekwah reste officiellement un joueur des Verts. Son prêt à Watford se terminera en fin de saison. Et la question de son avenir va rapidement se poser dans les couloirs de l'Étrat.

L'épisode de cet hiver a laissé des traces. Son refus de descendre en Ligue 2 avec l'ASSE avait créé une situation très délicate. Le prêt en Angleterre devait lui permettre de se relancer. Le bilan est pour l'heure encore mitigé.

Mais cette anecdote avec Tony Yoka dit quelque chose d'important sur le personnage. Ekwah ne compte pas abandonner sa carrière. Quitte à s'entraîner avec un champion de boxe. Il partage un préparateur physique de haut niveau. Ce n'est pas le profil d'un joueur qui lâche. Mais il a bel et bien laché l'ASSE.

La prochaine étape sera déterminante. Retour à l'ASSE en Ligue 1 si la montée est confirmée ? Peu probable voire impossible. Nouveau prêt ? Transfert définitif ? Dossier à suivre de près cet été.

Source : L'Équipe