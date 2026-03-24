Prêté à Watford lors du mercato hivernal, Pierre Ekwah est en train de retrouver du rythme en Championship. Le milieu de terrain français enchaîne les apparitions et s’installe progressivement dans la rotation du club anglais.

Après plusieurs mois sans jouer à la suite de son conflit avec l’AS Saint-Étienne, le joueur de 24 ans semble enfin se relancé. En effet son temps de jeu augmente match après match en Championship avec Watford.

Ekwah enchaîne les minutes avec Watford

Arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal, Pierre Ekwah a d’abord dû se contenter de quelques entrées en jeu. Une adaptation progressive, logique après une longue période sans compétition.

Mais la tendance s’inverse clairement ces dernières semaines.

Face à Wrexham, Watford s’est imposé 3-1 avec un Ekwah titulaire, présent pendant 71 minutes. Le week-end suivant, contre Leicester (0-0), le milieu français a confirmé avec 87 minutes disputées.

Deux rencontres où il a été aligné d’entrée, preuve de la confiance grandissante de son entraîneur Ed Still.

Au total, Pierre Ekwah compte désormais 6 apparitions sous les couleurs de Watford pour 215 minutes de jeu. Un chiffre qui prend encore plus de sens lorsqu’on regarde les deux dernières rencontres : 158 minutes à elles seules.

Avant le match face à Leicester, il s’est d’ailleurs exprimé sur sa situation :

« Je suis si heureux et reconnaissant de rejouer et de démarrer un match. Ça a été un long chemin, mais je pense que le meilleur est à venir. »

Des propos qui traduisent à la fois le soulagement du joueur… et sa volonté de s’inscrire dans la durée... Loin du Forez.

Une dynamique positive pour la suite de sa saison

Sous contrat avec les Verts, il reste prêté jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat estimée à environ 7,5 millions d’euros.

Si sa progression se confirme, le milieu de terrain pourrait bien s’installer durablement à Watford, où il commence à prendre de l’épaisseur.

De son côté, le club anglais, actuellement 9e de Championship, reste en embuscade dans la course aux play-offs.