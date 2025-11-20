Petit poucet de la Coupe de France, Ecotay-Moingt (R3) va affronter l’AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard. Une affiche exceptionnelle pour Benoît Brunon et ses coéquipiers, entre rêve et réalité.

À 38 ans, Benoît Brunon s’apprête à disputer le match d’une vie. Capitaine d’Ecotay-Moingt, pensionnaire de Régional 3, il se prépare avec humilité et passion à affronter l’ASSE, le club de son cœur, dans un Geoffroy-Guichard bouillonnant. Il s'est exprimé auprès de la Mise au Vert.

Formé au FCI Saint-Romain-le-Puy, passé par l’Olympique de Saint-Étienne, Andrézieux-Bouthéon ou encore Savigneux-Montbrison, le milieu de terrain expérimenté vit sa troisième saison sous les couleurs d’Ecotay. Et jamais, il n’aurait imaginé un tel scénario : « Le seul objectif, c’était les maillots. Mais à chaque tour, on s’est transcendés. C’est avec des équipes qui vivent bien ensemble qu’on va loin. »

Coupe de France : « Un rêve d’enfant qui devient réalité »

Le 29 novembre, les amateurs foréziens vivront leur rêve éveillé : défier l’AS Saint-Étienne (ASSE) dans son antre. Une affiche rendue possible après un huitième tour épique contre Nord Lozère, conclu par une égalisation à la 95e et une qualification aux tirs au but. « On ne lâche rien. On s’est tirés vers le haut dans l’adversité. Un vrai match de Coupe. »

Ce parcours sensationnel fédère un village tout entier, et bien au-delà : « Contre Saint-Julien Chapteuil, il y avait un monde fou à Yssingeaux. À Lozère, 400 personnes avaient fait le déplacement. C’est incroyable. »

Un Geoffroy-Guichard pour le plein d’émotions

Supporter de l’ASSE, Benoît Brunon savoure à l’avance ce moment unique : « C’est un rêve d’enfant. Jouer à Geoffroy-Guichard, c’est fou. On va se sentir comme dans Olive et Tom ! » Il mesure la portée de cet événement pour ses coéquipiers, habitués à vibrer en tribunes : « Ils vont découvrir l’autre côté du grillage. C’est un cadeau. »

Brunon admire le niveau de ses futurs adversaires : « Duffus impressionne par son jeu dos au but, Stassin est très intelligent dans ses appels. Ce sont des joueurs magnifiques. » Ecotay-Moingt n’aura rien à perdre. Mais tout à vivre.

Source : La Mise Au Vert